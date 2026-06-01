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Quartier résidentiel Netanya — volume, lumière et mer à pied

Netanya, Israël
depuis
$3,09M
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5
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ID: 37426
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya
  • Adresse
    Kikar HaAtzmaut, 3

À propos du complexe

Ville côtière en plein essor, Netanya séduit par son cadre de vie entre plages, promenades et vie urbaine animée. Rue Jerusalem, à seulement 2 minutes des plages et du kikar, cet appartement anciennement 5 pièces transformé en 4 pièces offre de très beaux volumes sur 130 m². Situé au 7ᵉ étage, il bénéficie d'une agréable mirpeset de 16 m², idéale pour profiter de l'extérieur toute l'année. ✔️ Parking ✔️ Cave ✔️ Grand salon ✔️ Potentiel familial ou résidence secondaire ✔️ Grand mamad Espace jardin pour les résidents (soukkah) Une vraie opportunité sur le secteur.

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Netanya, Israël
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