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Quartier résidentiel Vous voulez vivre en israël et aller à pied à la mer ? vivez à 200 mètres du bord de mer à hadera !

Hadera, Israël
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$954,950
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ID: 37542
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Hadera Subdistrict
  • Ville
    Hadera

À propos du complexe

RE/MAX Hadera vous présente en exclusivité un superbe appartement familial lumineux, dans un immeuble récent, dans le quartier du bord de mer de Hadera, à Givat Olga, rue Menahem Begin ! Caractéristiques : - 5 pièces d'environ 120 m² - 2 mirpeset ! 14 et 6 m² - Un bel espace de vie avec une belle répartition - Une suite parentale - 3 chambres d'enfants (dont un mamad) - 3 toilettes, 2 salles d'eau - Au 2ème étage sur 8 - Ascenseur, climatisation - 2 places de parking ! À côté du prestigieux hôtel Jacob's et de son merveilleux spa, de la plage, des synagogues, à quelques minutes du village commercial Moul Ha'Hof et à proximité de la gare de train et des axes routiers. Incroyable investissement ! Prime location ! Contactez-nous, RE/MAX Hadera, Rahel Benguigui. Licence professionnelle 313736.

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Hadera, Israël
Loisirs

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