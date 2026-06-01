  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Tel aviv au pied de la mer

Quartier résidentiel Tel aviv au pied de la mer

Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,56M
01/06/2026
$3,56M
31/05/2026
$3,55M
;
6
Laisser une demande
ID: 37153
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/06/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    HaYarkon, Ambassade de Russie

À propos du complexe

Emplacement privilégié, à proximité du Royal Beach Hotel et à seulement quelques pas de la mer. Projet boutique de 6 étages avec des prestations haut de gamme et luxueuses. Construction écologique. Vue sur la mer même depuis le premier étage. 1 place de parking pour chaque appartement. Les surfaces des appartements sont spacieuses et bien agencées.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Magnifique 3 pièces avec ascenseur, parking, balcon et mamad proche mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,39M
Quartier résidentiel Appartement de 4 pièces 80m², kiryat hayovel, jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$818,800
Quartier résidentiel Très bonne affaire
Ascalon, Israël
depuis
$1,55M
Quartier résidentiel Nouveau programme d'appartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$961,200
Quartier résidentiel Projet raanana centre-ville
Raanana, Israël
depuis
$4,45M
Vous regardez
Quartier résidentiel Tel aviv au pied de la mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,56M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Appartement très spacieux à deux pas du kikar et de la plage
Quartier résidentiel Appartement très spacieux à deux pas du kikar et de la plage
Quartier résidentiel Appartement très spacieux à deux pas du kikar et de la plage
Quartier résidentiel Appartement très spacieux à deux pas du kikar et de la plage
Quartier résidentiel Appartement très spacieux à deux pas du kikar et de la plage
Afficher tout Quartier résidentiel Appartement très spacieux à deux pas du kikar et de la plage
Quartier résidentiel Appartement très spacieux à deux pas du kikar et de la plage
Netanya, Israël
depuis
$854,400
Appartement avec un séjour très spacieux, très clair et vue complètement dégagée. Situé à deux pas du kikar et de la plage. Excellent appartement pour habitation ou pour investissement
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Immeuble neuf 4 pièces + terrasse avec parking
Quartier résidentiel Immeuble neuf 4 pièces + terrasse avec parking
Quartier résidentiel Immeuble neuf 4 pièces + terrasse avec parking
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,67M
Immeuble neuf de construction haut de gamme. Emplacement premium proche de toutes commodités. Parking privatif souterrain inclus. Contactez-nous pour plus de renseignements
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Magnifique 2 pièces en rez-de-jardin – jardin privatif de 50 m²
Quartier résidentiel Magnifique 2 pièces en rez-de-jardin – jardin privatif de 50 m²
Quartier résidentiel Magnifique 2 pièces en rez-de-jardin – jardin privatif de 50 m²
Bat Yam, Israël
depuis
$925,600
Superbe appartement 2 pièces en rez-de-jardin avec jardin privatif Découvrez ce charmant 2 pièces situé en rez-de-jardin, offrant un intérieur moderne et un jardin privatif de 50 m², parfait pour profiter de l'extérieur et des beaux jours. Caractéristiques : • 55 m² d'espace intérieur • Jar…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller