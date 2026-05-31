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Quartier résidentiel Appartement à louer à jérusalem - moshava germanit

Jérusalem, Israël
depuis
$3,000
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10
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ID: 37642
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Emek Refaim, 42

À propos du complexe

Immeuble classé, situé dans une rue calme et verdoyante. Appartement unique au caractère authentique de Jérusalem : hauts plafonds, lumineux et spacieux. 1er étage. • 3 pièces + mezzanine • Environ 60 m² • 1 salle de bain • Non meublé, sauf : réfrigérateur, plaques de cuisson, four et armoire

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Jérusalem, Israël
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Loisirs

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