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Quartier résidentiel Kfar saba, tout proche du canyon arim. très grand duplex. rue calme

Petah Tikva Subdistrict, Israël
depuis
$10,500
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5
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ID: 37120
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Petah Tikva Subdistrict
  • Adresse
    Berl Katznelson, 26 24

À propos du complexe

Grand duplex 190 m². Niveau 1 : très grand salon, cuisine, 2 chambres, mamad, 2 salles de bain. Niveau 2 : 2 chambres, 1 salle de bain et coin jeux/télévision. Ascenseur et parking.

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Petah Tikva Subdistrict, Israël
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