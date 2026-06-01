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Quartier résidentiel Opportunité : prix cassé cause vente urgente - potentiel + panorama de rêve

Jérusalem, Israël
depuis
$2,95M
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8
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ID: 37380
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Avner Hay Shaki

À propos du complexe

Opportunité à saisire – Prix incroyable ! Vous recherchez un appartement sans aucun compromis ? Idéalement situé face au centre commercial à Guilo, découvrez ce spacieux et lumineux 4 pièces aux prestations rares : Face au panorama Construction de qualité, lobby accueillant Mamad et accessibilité complète (ascenseur) Terrasse Souccah de 13 m² environ, offrant une vue dégagée relaxante. Potentiel d'agrandissement : Débarras et espace attenants à l'appartement. Parking privé couvert inscrit au Tabo. Calme et sérénité Ne laissez pas passer cette opportunité avant qu'elle ne soit saisie. Venez visiter !

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Jérusalem, Israël
Loisirs

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