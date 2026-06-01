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Quartier résidentiel Superbe 2 pieces renove a deux pas de la mer

Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,60M
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ID: 37204
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ben Yehuda, 238

À propos du complexe

En vente exclusive | 238, rue Ben Yehuda, Tel Aviv Dans un quartier calme ! Dans un emplacement très recherché, à quelques minutes de la mer et de la promenade, un appartement 2 pièces rénové et exceptionnel offrant un fort potentiel d'aménagement ▪️ 67 m² ▪️ 3e étage (galerie + 2) ▪️ Petit ascenseur dans l'immeuble ▪️ Rénové et lumineux ▪️ 1 salle de bain + 2 WC ▪️ Abri dans l'immeuble ▪️ Actuellement loué 7 800 NIS par mois avec un nouveau bail d'un an et une clause de résiliation anticipée de trois mois – idéal également pour les investisseurs ✨ Atout majeur : Permis de construire (TAMA) déjà déposé auprès de la mairie, avec un contrat signé par les locataires avec le constructeur Yaez. Demande de permis de construire en cours auprès de la mairie. Dans le cadre de ce projet, l'ajout d'un balcon d'environ 10 m² est prévu, ainsi qu'une possible extension de l'appartement d'environ 5 m² + 250 000 shekels pour des travaux de rénovation.

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Tel-Aviv, Israël
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