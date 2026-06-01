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Quartier résidentiel Superbe 3 pièces à côté de kikar dizengoff, frishman et la mer avec parking

Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,90M
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ID: 37372
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Frug, 15

À propos du complexe

À vendre en exclusivité, Dans le quartier le plus animé du centre-ville À proximité de la place Dizengoff Au 1, rue Frug, immeuble très recherché Immeuble bien entretenu avec code et abri Au 5e étage Appartement de 84 m², 3 pièces 1 douche et 2 WC Exposition nord-sud Très lumineux Ascenseur et parking privé Actuellement loué jusqu'en août 2027

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Tel-Aviv, Israël
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