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Quartier résidentiel L'un des immeubles les plus privés et élégants au cœur de la ville

Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,66M
01/06/2026
$5,66M
31/05/2026
$5,64M
;
Quartier résidentiel L'un des immeubles les plus privés et élégants au cœur de la ville
1
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ID: 36959
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Balfour, 61

À propos du complexe

L'un des immeubles les plus privés et élégants au cœur de la ville. Situé au 4ᵉ étage sur 5. Détails du bien : 180 m² de plain-pied + deux balcons de 5 m² chacun 3 chambres + un bureau 3 toilettes et 2 salles de bains 2 places de parking souterrain standards + un débarras Option pour une place de parking supplémentaire Un appartement magnifiquement conçu et entièrement rénové, comprenant : Plafonds en béton apparent Cuisine entièrement équipée Armani Italia Stores vénitiens intérieurs Chauffage au sol Système électrique smart-home Menuiseries sur mesure et rangements intégrés dans tout l'appartement

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Tel-Aviv, Israël
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