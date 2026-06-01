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Quartier résidentiel Projet neuf proche kikar

Netanya, Israël
depuis
$3,45M
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4
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ID: 37262
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya
  • Adresse
    Moshe Smilansky, 40

À propos du complexe

Projet Smilansky Netanya Situation du projet Mardochee Khayat vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle de Netanya . Commercialisation en Pré Vente En plein centre ville de Netanya emplacement très recherché Proche des commences,synagogue,gan et face au parc de Jérusalem Situé a moins de 5 minutes a pieds du kikar Le projet est réalisé par un des plus connu des constructeurs de Netanya Caractéristiques de l’appartement Carrelage dans toute la maison 80x80 Climatisation centralisée Meuble de salle de bain de qualité Robinetterie de marque Grohe Porte intérieures de qualité Cuisine personnalisable Stores électriques Nous vous proposons des appartements 4 pièces 107m2 plus 61 m2 de terrasse Orientation Nord-est terrasse souccah Au 1 étage 4 pièces 115 m2 plus 22m2 de terrasse Orientation Sud-Est 5 pièces de 116 m2 plus 22 m2 de terrasse Orientation Sud-ouest 5 pièces de 129 m2 plus 22 m2 de terrasse Orientetion Nord Ouest Début travaux Juin 2026 Durée des travaux 42 mois Projet neuf netanya a ne pas manmquer

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Netanya, Israël
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