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Quartier résidentiel Rav kook 8 – netanya | l’adresse idéale entre mer et centre-ville - jerusalem immobilier 026786595

Netanya, Israël
depuis
$823,600
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9
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ID: 37493
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya
  • Adresse
    HaRav Kook, 32

À propos du complexe

À seulement quelques pas du Kikar Haatzmaout et des plages de Netanya, dans un immeuble récemment rénové, découvrez ce magnifique appartement de 4 pièces situé au 3e étage sur 8 avec ascenseur. Grand séjour lumineux avec cuisine ouverte moderne, trois expositions (sud, nord, ouest) assurant une lumière naturelle toute la journée, vue dégagée, climatisation, parking privé et abri au rez-de-chaussée de l’immeuble. Appartement vendu meublé et disponible immédiatement. Idéal résidence principale, pied-à-terre en bord de mer ou investissement en location courte durée.

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Netanya, Israël
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