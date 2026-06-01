  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Appartement 3 pièces de luxe spacieux avec une vue incroyable

Quartier résidentiel Appartement 3 pièces de luxe spacieux avec une vue incroyable

Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,73M
;
10
Laisser une demande
ID: 37436
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Frishman, 42

À propos du complexe

À vendre – Appartement 3 pièces avec vue mer Tour Frishman Superficie : 91 m² + Terrasse : 12 m² Étage : 11e, orientation nord-est (vue mer) Pièces : • Salon spacieux • Chambre sécurisée (Mamad) • Suite parentale avec salle de bain Salles de bain total : 2 Parking : Oui Cave : 12 m² Dans la tour : salle de sport, garde 24h/24, piscine Prix : 10 500 000 shekels Contactez-nous dès maintenant pour plus d'informations et pour organiser une visite.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Superbe 100 m² à deux pas de la mer avec parking et ascenseur
Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,35M
Quartier résidentiel Nouveau projet - rue yahalal - tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,88M
Quartier résidentiel Projet résidentiel situé au cœur de tel aviv yafo
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,56M
Quartier résidentiel Projet neuf proche kikar
Netanya, Israël
depuis
$3,92M
Quartier résidentiel Ramez 3 | quartier ramez | rishon lezion
Rishon LeZion, Israël
depuis
$3,78M
Vous regardez
Quartier résidentiel Appartement 3 pièces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,73M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Sublime villa de 300m2 avec jadin et spa
Quartier résidentiel Sublime villa de 300m2 avec jadin et spa
Quartier résidentiel Sublime villa de 300m2 avec jadin et spa
Quartier résidentiel Sublime villa de 300m2 avec jadin et spa
Quartier résidentiel Sublime villa de 300m2 avec jadin et spa
Quartier résidentiel Sublime villa de 300m2 avec jadin et spa
Quartier résidentiel Sublime villa de 300m2 avec jadin et spa
Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,44M
Neuf / luxueuse villa de 300m2 + jardin et spa emplacement exceptionnel excellent rapport qualite / prix Piscine et salle de sport
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet neuf a bat yam de haut standing
Quartier résidentiel Projet neuf a bat yam de haut standing
Quartier résidentiel Projet neuf a bat yam de haut standing
Quartier résidentiel Projet neuf a bat yam de haut standing
Quartier résidentiel Projet neuf a bat yam de haut standing
Afficher tout Quartier résidentiel Projet neuf a bat yam de haut standing
Quartier résidentiel Projet neuf a bat yam de haut standing
Bat Yam, Israël
depuis
$2,46M
LE GÉNÉRAL BAT YAM Tour iconique | Résidentiel très haut de gamme Immeuble : Tour de 41 étages Banque accompagnatrice : Mizrahi Tefahot Livraison prévu Mars 2030 Plage : environ 800 m Accès : tramway à proximité habiter à 15/20 minutes de Tel Aviv Le projet Un programme résidentiel tr…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Immeuble neuf avec parking
Quartier résidentiel Immeuble neuf avec parking
Quartier résidentiel Immeuble neuf avec parking
Quartier résidentiel Immeuble neuf avec parking
Quartier résidentiel Immeuble neuf avec parking
Quartier résidentiel Immeuble neuf avec parking
Jérusalem, Israël
depuis
$1,06M
Appartement 3 pièces tout confort quasi neuf à Kiryat Moché, tout près de la station de tram en construction, au deuxième étage d'un petit immeuble récent avec ascenseur. Deux balcons souccah, triple exposition, mamad. Excellente isolation, chauffage au sol et doud chemech. Le parking couver…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller