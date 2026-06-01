Quartier résidentiel Projet neuf proche kikar

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Cookies analytiques
Aidez-nous à améliorer les performances du site, votre expérience d'utilisation du site et à le rendre plus pratique à utiliser. Les informations collectées par ces types de cookies sont agrégées et donc anonymes. Utilisé pour fournir des indicateurs statistiques d’utilisation du site sans identifier les utilisateurs.
Cookies publicitaires
Permettez-nous de réduire nos coûts marketing et d’améliorer l’expérience utilisateur.
Sauvegarder
Realting.com utilise des cookies pour améliorer votre interaction avec le site Web. Vous pouvez configurer quels cookies seront enregistrés sur votre appareil.
En savoir plus
Projet Smilansky Netanya
Situation du projet
Mardochee Khayat vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle de Netanya .
Commercialisation en Pré Vente
En plein centre ville de Netanya emplacement très recherché
Proche des commences,synagogue,gan et face au parc de Jérusalem
Situé a moins de 5 minutes a pieds du kikar
Le projet est réalisé par un des plus connu des constructeurs de Netanya
Caractéristiques de l’appartement
Carrelage dans toute la maison 80x80
Climatisation centralisée
Meuble de salle de bain de qualité
Robinetterie de marque Grohe
Porte intérieures de qualité
Cuisine personnalisable
Stores électriques
Nous vous proposons des appartements
4 pièces 107m2 plus 61 m2 de terrasse
Orientation Nord-est terrasse souccah
Au 1 étage
4 pièces 115 m2 plus 22m2 de terrasse
Orientation Sud-Est
5 pièces de 116 m2 plus 22 m2 de terrasse
Orientation Sud-ouest
5 pièces de 129 m2 plus 22 m2 de terrasse Orientetion Nord Ouest
Début travaux Juin 2026
Durée des travaux 42 mois
Projet neuf netanya a ne pas manmquer
Localisation sur la carte
Netanya, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour