Quartier résidentiel Quartier nevé hadarim | appartement 4 pièces | rishon lezion

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Appartement 4 pièces spacieux et lumineux, 91 m², au 8ème étage sur 9 dans un immeuble soigné et calme.
✅ Grande terrasse ensoleillée d'environ 18 m²
✅ Expositions ouest-nord — lumineux et aéré toute la journée
✅ Rénovation complète haut standing
✅ Parquet dans tout l'appartement
✅ Suite parentale avec toilettes et salle de bain
✅ 2 ascenseurs
✅ Place de parking au tabu
✅ Abri anti-aérien aménagé dans l'immeuble
✅ Charges de copropriété environ 300 ₪ seulement
✅ Taxe municipale environ 1 050 ₪ pour deux mois
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L'immeuble est en processus avancé d'ajout de mamad — tous les paiements déjà effectués !
Potentiel d'appréciation significatif et tranquillité d'esprit pour l'avenir.
Appartement parfait pour les familles qui recherchent qualité de vie, bon emplacement et logement prêt à habiter.
Prix de commercialisation 2 590 000
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Rishon LeZion, Israël
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