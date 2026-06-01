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Quartier résidentiel Quartier nevé hadarim | appartement 4 pièces | rishon lezion

Rishon LeZion, Israël
depuis
$2,59M
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ID: 36986
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Rehovot Subdistrict
  • Ville
    Rishon LeZion
  • Adresse
    Zeev Jabotinsky

À propos du complexe

Vente en exclusivité dans le quartier Nevé Hadarim, appartement 4 pièces rénové haut standing avec terrasse immense et vue dégagée ! Si vous cherchez à emménager dans un logement qui ne nécessite aucuns travaux — c'est l'appartement qu'il vous faut. Appartement 4 pièces spacieux et lumineux, 91 m², au 8ème étage sur 9 dans un immeuble soigné et calme. ✅ Grande terrasse ensoleillée d'environ 18 m² ✅ Expositions ouest-nord — lumineux et aéré toute la journée ✅ Rénovation complète haut standing ✅ Parquet dans tout l'appartement ✅ Suite parentale avec toilettes et salle de bain ✅ 2 ascenseurs ✅ Place de parking au tabu ✅ Abri anti-aérien aménagé dans l'immeuble ✅ Charges de copropriété environ 300 ₪ seulement ✅ Taxe municipale environ 1 050 ₪ pour deux mois ? Avantage énorme : L'immeuble est en processus avancé d'ajout de mamad — tous les paiements déjà effectués ! Potentiel d'appréciation significatif et tranquillité d'esprit pour l'avenir. Appartement parfait pour les familles qui recherchent qualité de vie, bon emplacement et logement prêt à habiter. Prix de commercialisation 2 590 000

Localisation sur la carte

Rishon LeZion, Israël
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