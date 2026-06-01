  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Netanya
  4. Quartier résidentiel Projet netanya centre ville

Quartier résidentiel Projet netanya centre ville

Netanya, Israël
depuis
$3,45M
;
7
Laisser une demande
ID: 37209
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya
  • Adresse
    Kaplansky, 7

À propos du complexe

Projet Sun Garden Netanya Situation du projet Mardochee Khayat vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle de Netanya . Le projet est situé en plein centre ville de netanya plus précisément dans la rue Bellinsson a proximité du kikar a moins de 15 minutes à pied et proche de toit Caractéristiques du projet Le projet Sun Garden est construit sur plusieurs dunam Les prestigieux immeubles résidentielle seront entourée de jardins et de parc de jeux privé à la résidence Le projet Sun Garden respect toutes les normes écologiques et économiques Un magnifique lobby d’une belle hauteur d Celui ci sera décoré et réalisée par un désigner 2 ascenseurs luxueux u rapides et moderne dont un shabbatisue Le projet est accompagné d’une Garantie Caractéristiques de l’appartement Appartement de 4,5 pièces d’une surface de 124m2 plus une terrasse de 16m2 Appartement de 5 pièces d’une surface de 130 m2 plus une terrasse de 24m2 Prestation intérieur très luxueux Carrelage granit porcelaine 80/80 ou 100/100 Carrelage granit porcelaine dans les chambres ou parquet au choix. Terrasse choix carrelage, parquet ou teck Climatisation centralisée dernière génération. Portes Interieur de haute qualité Choix de cuisine, parmi les meilleures sociétés du marché,plan de travail en marbre Carrelage des salles de bains jusqu'au plafond Toilettes suspendus Préparation home cinéma Stores électriques dans toutes la maison Robinetterie mitigeur de qualité Appartement vendu avec place de parking Livraison Mars/Avril 2030

Localisation sur la carte

Netanya, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Projet raanana centre-ville
Raanana, Israël
depuis
$4,64M
Quartier résidentiel Jérusalem mamilla david village
Jérusalem, Israël
depuis
$4,95M
Quartier résidentiel Villa privée de luxe à vendre – neve hof, rishon lezion
Rishon LeZion, Israël
depuis
$2,67M
Quartier résidentiel Dans la city - appartement 4 chambres
Ascalon, Israël
depuis
$626,560
Quartier résidentiel Appartement jardin unique avec piscine privÉe et parking
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,38M
Vous regardez
Quartier résidentiel Projet netanya centre ville
Netanya, Israël
depuis
$3,45M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Projet neuf centre ville netanya
Quartier résidentiel Projet neuf centre ville netanya
Quartier résidentiel Projet neuf centre ville netanya
Quartier résidentiel Projet neuf centre ville netanya
Quartier résidentiel Projet neuf centre ville netanya
Quartier résidentiel Projet neuf centre ville netanya
Netanya, Israël
depuis
$2,99M
Projet Zangville — Netanya Nouveau programme en prévente au cœur du centre-ville Mardochée Khayat a le plaisir de vous présenter un projet exclusif idéalement situé dans le centre-ville de Netanya, sur la très calme et recherchée Rue Zangville. Ce quartier bénéficie de tous les avantages …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Résidence services seniors haut de gamme à har homa - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Résidence services seniors haut de gamme à har homa - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Résidence services seniors haut de gamme à har homa - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Résidence services seniors haut de gamme à har homa - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Résidence services seniors haut de gamme à har homa - jerusalem immobilier 026786595
Afficher tout Quartier résidentiel Résidence services seniors haut de gamme à har homa - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Résidence services seniors haut de gamme à har homa - jerusalem immobilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$1,39M
Vivez en toute sécurité, en toute liberté, dans un cadre chaleureux et élégant. Cette résidence services seniors a été pensée pour celles et ceux qui souhaitent conserver une autonomie totale, tout en bénéficiant d’un environnement sécurisé, convivial et haut de gamme. Sécurité absolue – Sér…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Appartement à vendre à jérusalem
Quartier résidentiel Appartement à vendre à jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,03M
3 pièces à vendre dans un immeuble de charme situé au cœur d'une atmosphère pastorale de Jérusalem et à seulement quelques minutes à pied de Baka. Proche de tout : écoles, synagogues, centres culturels et de divertissement et bien sûr de la vieille ville. Le bâtiment dispose d'un ascenseur e…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller