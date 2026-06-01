  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Harish
  4. Quartier résidentiel Projet neuf harish ideal investissement

Quartier résidentiel Projet neuf harish ideal investissement

Harish, Israël
depuis
$1,02M
;
9
Laisser une demande
ID: 37138
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Hadera Subdistrict
  • Ville
    Harish

À propos du complexe

PROJET HARISH – PRÉVENTE Mardochée Khayat a le plaisir de vous présenter en avant-première son tout nouveau projet immobilier en prévente dans la ville en plein essor de Harish, un emplacement à très fort potentiel ! Situé au cœur de Harish, proche des écoles, des synagogues et des commerces, ce projet inclura également une galerie commerciale implantée dans le meilleur quartier de la ville. Harish, à seulement 45 minutes de Tel Aviv, 40 minutes de Haïfa et 30 minutes de Kfar Saba et Raanana, est aujourd’hui la ville la plus jeune et la plus prometteuse d’Israël. Nichée au milieu de forêts naturelles et bénéficiant d’un accès direct à l’autoroute, elle compte actuellement 20 000 habitants et atteindra 60 000 d’ici 2026. Le projet en détail : Un complexe moderne de 7 étages, dont la livraison est prévue dans 5 ans. Uniquement des appartements 2 pièces au-dessus de la galerie commerciale : Conditions de paiement ultra avantageuses pour nos premiers clients : 7 % à la signature du contrat 18 % à l’obtention du permis 49 % 6 mois avant à la remise des clés 26% 1 mois avant la remise des clefs Ne ratez pas cette opportunité unique !

Localisation sur la carte

Harish, Israël
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Grand 3 pièces + balcon avec ascenseur et parking
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,64M
Quartier résidentiel Projet neuf proche kikar
Netanya, Israël
depuis
$3,65M
Quartier résidentiel Calme. verdoyant. rénové. piscine possible
Raanana, Israël
depuis
$3,56M
Quartier résidentiel Appartement à vendre à jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,03M
Quartier résidentiel Nouveau programme d'appartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$897,120
Vous regardez
Quartier résidentiel Projet neuf harish ideal investissement
Harish, Israël
depuis
$1,02M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Baka - appartement de caractère à louer
Quartier résidentiel Baka - appartement de caractère à louer
Quartier résidentiel Baka - appartement de caractère à louer
Quartier résidentiel Baka - appartement de caractère à louer
Quartier résidentiel Baka - appartement de caractère à louer
Afficher tout Quartier résidentiel Baka - appartement de caractère à louer
Quartier résidentiel Baka - appartement de caractère à louer
Jérusalem, Israël
depuis
$9,000
Dans un immeuble boutique de 3 appartements Appartement plein de caractère, lumineux, entouré de verdure, avec hauts plafonds Design architectural Entièrement meublé haut standing 1er étage (environ 20 marches) 2 pièces + mezzanine 80 m² (incluant la mezzanine) 3 balcons – 12 m² Jardin …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Magnifique appartement de 3, 5 pièces, rénové avec des prestations haut de gamme, 80 m²
Quartier résidentiel Magnifique appartement de 3, 5 pièces, rénové avec des prestations haut de gamme, 80 m²
Quartier résidentiel Magnifique appartement de 3, 5 pièces, rénové avec des prestations haut de gamme, 80 m²
Quartier résidentiel Magnifique appartement de 3, 5 pièces, rénové avec des prestations haut de gamme, 80 m²
Quartier résidentiel Magnifique appartement de 3, 5 pièces, rénové avec des prestations haut de gamme, 80 m²
Jérusalem, Israël
depuis
$1,03M
2e et dernier étage (et demi) Quatre orientations Grande suite parentale Balcon de 8 m² + balcon sur le toit de 20 m² (également sous une souccah) Vue dégagée sur Ein Kerem Intimité totale À proximité immédiate d'une synagogue, d'écoles maternelles, d'arrêts de bus, de commerces et autres co…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Superbe 100 m² à deux pas de la mer avec parking et ascenseur
Quartier résidentiel Superbe 100 m² à deux pas de la mer avec parking et ascenseur
Quartier résidentiel Superbe 100 m² à deux pas de la mer avec parking et ascenseur
Quartier résidentiel Superbe 100 m² à deux pas de la mer avec parking et ascenseur
Quartier résidentiel Superbe 100 m² à deux pas de la mer avec parking et ascenseur
Afficher tout Quartier résidentiel Superbe 100 m² à deux pas de la mer avec parking et ascenseur
Quartier résidentiel Superbe 100 m² à deux pas de la mer avec parking et ascenseur
Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,35M
En vente exclusive Dans la prestigieuse rue Halperin À deux pas de la mer, dans une rue calme et agréable entre Ben Yehuda et la mer. Dans un immeuble bien entretenu de seulement 6 appartements. Au premier étage, exposition plein sud Appartement de 103 m² À rénover avec possibilité de trans…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller