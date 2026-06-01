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Quartier résidentiel Rez-de-jardin 4 pièces, plein centre raanana

Raanana, Israël
depuis
$4,29M
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ID: 37123
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Petah Tikva Subdistrict
  • Ville
    Raanana

À propos du complexe

Joli rez-de-jardin de 4 pièces avec grande chambre parentale et jardin. 2 salles de bain, cuisine Semel, mamad et parking standard. Grande cave incluse. Jardin à l'ouest agréable et calme. Situé au centre-ville au calme, synagogue Shifte à côté.

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Raanana, Israël
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