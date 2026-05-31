  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Sublime 4 pièces familial avec terrasse, parking et cave

Quartier résidentiel Sublime 4 pièces familial avec terrasse, parking et cave

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,06M
;
Quartier résidentiel Sublime 4 pièces familial avec terrasse, parking et cave
1
Laisser une demande
ID: 37751
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

Rue calme et sans travaux, proche mer. En plein Ramat Aviv. À proximité de la synagogue. 112m2 + terrasse avec vue mer. Ascenseur, parking et cave. Pas de travaux. 49k/m2, deal à saisir.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Nouveau projet - rue yahalal - tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,98M
Quartier résidentiel Projet neuf de luxe a jerusalem
Mateh Yehuda, Israël
depuis
$2,65M
Quartier résidentiel Projet neuf proche kikar
Netanya, Israël
depuis
$3,72M
Quartier résidentiel À vendre – appartement 3 pièces spacieux quartier bograshov
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,40M
Quartier résidentiel Superbe 4 pièces rénové
Jérusalem, Israël
depuis
$1,02M
Vous regardez
Quartier résidentiel Sublime 4 pièces familial avec terrasse, parking et cave
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,06M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel À vendre – tel aviv – rue frishman/place masaryk – grand 2 piÈces de 81 m² – emplacement premium – idÉal investissement et airbnb
Quartier résidentiel À vendre – tel aviv – rue frishman/place masaryk – grand 2 piÈces de 81 m² – emplacement premium – idÉal investissement et airbnb
Quartier résidentiel À vendre – tel aviv – rue frishman/place masaryk – grand 2 piÈces de 81 m² – emplacement premium – idÉal investissement et airbnb
Quartier résidentiel À vendre – tel aviv – rue frishman/place masaryk – grand 2 piÈces de 81 m² – emplacement premium – idÉal investissement et airbnb
Quartier résidentiel À vendre – tel aviv – rue frishman/place masaryk – grand 2 piÈces de 81 m² – emplacement premium – idÉal investissement et airbnb
Afficher tout Quartier résidentiel À vendre – tel aviv – rue frishman/place masaryk – grand 2 piÈces de 81 m² – emplacement premium – idÉal investissement et airbnb
Quartier résidentiel À vendre – tel aviv – rue frishman/place masaryk – grand 2 piÈces de 81 m² – emplacement premium – idÉal investissement et airbnb
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,63M
Tel Aviv – Frishman | Emplacement de rêve À deux pas des plages, de Dizengoff et de toutes les commodités du centre-ville. Appartement 2 pièces aux volumes exceptionnels : • 81 m² au total • Séjour de 50 m² permettant une configuration en 3 pièces • 2 salles de bains • Exposition Sud-Est, …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Penthouse duplex À vendre rue king george À 2 pas du shouk hacarmel
Quartier résidentiel Penthouse duplex À vendre rue king george À 2 pas du shouk hacarmel
Quartier résidentiel Penthouse duplex À vendre rue king george À 2 pas du shouk hacarmel
Quartier résidentiel Penthouse duplex À vendre rue king george À 2 pas du shouk hacarmel
Quartier résidentiel Penthouse duplex À vendre rue king george À 2 pas du shouk hacarmel
Afficher tout Quartier résidentiel Penthouse duplex À vendre rue king george À 2 pas du shouk hacarmel
Quartier résidentiel Penthouse duplex À vendre rue king george À 2 pas du shouk hacarmel
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,51M
À seulement quelques pas du Shouk HaCarmel, de la rue Shenkin, du boulevard Rothschild et à cinq minutes de marche de la plage, ce duplex penthouse unique est situé dans une rue entièrement rénovée, au sein d'un immeuble boutique neuf à l'architecture préservée, au 5ᵉ étage avec ascenseur. …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Bel appartement
Quartier résidentiel Bel appartement
Quartier résidentiel Bel appartement
Quartier résidentiel Bel appartement
Quartier résidentiel Bel appartement
Afficher tout Quartier résidentiel Bel appartement
Quartier résidentiel Bel appartement
Jérusalem, Israël
depuis
$2,52M
Au coeur de la Baka- appartement luxueux et neuf de 5 pièces 130 m2 plus un balcon de 12 m2. 3 salles de bains et toilettes Grande cave et parking Mamad Accessibilité totale
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller