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Quartier résidentiel Projet de qualité

Jérusalem, Israël
depuis
$1,08M
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ID: 37414
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Tabaliya

À propos du complexe

e projet Adéret Jérusalem Situé au cœur du nouveau quartier de Givat HaMatos, le projet Adéret Jérusalem représente une opportunité rare de vivre dans un cadre moderne et familial à Jérusalem. C’est le premier projet construit dans la zone, symbole du renouveau et de la vision de ce nouveau quartier. Adéret Jérusalem repose sur des valeurs de communauté, de tolérance, d’enracinement et de vitalité, pour une expérience de vie israélienne, sioniste et contemporaine.

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Jérusalem, Israël
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