  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Kadima
  4. Quartier résidentiel Villa de haut standing à kadima

Quartier résidentiel Villa de haut standing à kadima

Kadima, Israël
depuis
$6,00M
;
11
Laisser une demande
ID: 36909
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/06/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Village
    Kadima
  • Adresse
    Hankin

À propos du complexe

Résidences d'Exception à Kadima Complexe privé de 16 cottages de très haut standing Au cœur de Kadima, l'une des localités les plus recherchées et les plus qualitatives du Sharon, découvrez un projet exclusif composé de seulement 16 cottages de prestige. Kadima séduit par son cadre de vie exceptionnel, alliant tranquillité résidentielle, environnement verdoyant et proximité immédiate des principaux axes routiers du centre d'Israël. Réputée pour sa population de qualité, ses établissements scolaires performants et son atmosphère familiale, Kadima est aujourd'hui l'une des adresses les plus prisées pour les familles souhaitant profiter d'un cadre de vie haut de gamme tout en restant à quelques minutes de Netanya, Ra'anana, Herzliya et Tel-Aviv. Ce projet est réalisé par un constructeur reconnu, spécialiste de la construction de villas de prestige, bénéficiant d'une solide réputation pour la qualité de ses réalisations, ses finitions irréprochables et son souci du détail. Des villas conçues pour un confort absolu Chaque villa a été pensée pour offrir des volumes généreux, une parfaite fonctionnalité et un niveau de prestations particulièrement élevé. Sous-sol aménagé : * Espace indépendant idéal pour un studio * Salon * Chambre * Nombreuses possibilités d'aménagement (bureau, salle de jeux, logement indépendant, espace invités) Rez-de-chaussée : * Grand séjour lumineux * Cuisine américaine contemporaine * Accès direct au jardin privatif * Piscine privée * Espaces de réception élégants et fonctionnels Étage : * 4 chambres spacieuses * Suite parentale haut de gamme * Salles de bains modernes * Confort optimal pour toute la famille Prestations de très haut standing Les villas bénéficieront de matériaux nobles, d'équipements modernes et de finitions premium répondant aux standards les plus exigeants du marché immobilier israélien. Calendrier prévisionnel * Début des travaux : Septembre 2026 * Durée de construction : 24 mois * Livraison prévue : Septembre 2028 Un projet rare, destiné à une clientèle recherchant l'exclusivité, l'espace et la qualité de vie dans l'un des secteurs les plus recherchés du Sharon.

Localisation sur la carte

Kadima, Israël
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel 3.5 pièces + balcon avec ascenseur à rénover proche mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,72M
Quartier résidentiel Exceptionnel. architecte d'intérieur. luxueux.
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,52M
Quartier résidentiel Mini penthouse 5 pièces + terrasse haut de gamme
Tel-Aviv, Israël
depuis
$9,20M
Quartier résidentiel Sublime villa de 300m2 avec jadin et spa
Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,45M
Quartier résidentiel Rare ! rdc 4 pièces avec jardin de 140m²
Jérusalem, Israël
depuis
$1,64M
Vous regardez
Quartier résidentiel Villa de haut standing à kadima
Kadima, Israël
depuis
$6,00M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Projet ben yehuda 192
Quartier résidentiel Projet ben yehuda 192
Quartier résidentiel Projet ben yehuda 192
Quartier résidentiel Projet ben yehuda 192
Quartier résidentiel Projet ben yehuda 192
Quartier résidentiel Projet ben yehuda 192
Quartier résidentiel Projet ben yehuda 192
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,90M
Immeuble résidentiel moderne de 7.5 étages comprenant 26 appartements avec parking privé. Chaque appartement est équipé d’une climatisation VRF individuelle avec diffusion indépendante dans chaque pièce. Finition haut de gamme avec carrelage en grès cérame, menuiserie aluminium de qualité su…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Charmante maison rénovée - raanana kiriat sheret
Quartier résidentiel Charmante maison rénovée - raanana kiriat sheret
Quartier résidentiel Charmante maison rénovée - raanana kiriat sheret
Quartier résidentiel Charmante maison rénovée - raanana kiriat sheret
Quartier résidentiel Charmante maison rénovée - raanana kiriat sheret
Afficher tout Quartier résidentiel Charmante maison rénovée - raanana kiriat sheret
Quartier résidentiel Charmante maison rénovée - raanana kiriat sheret
Raanana, Israël
depuis
$5,49M
Charmante maison sur 2 étages. Une première terrasse à l'avant de la maison et un jardin à l'arrière avec arbres fruitiers. Calme. 1er niveau : grande pièce à vivre avec salon coin repas, cuisine et chambre parentale donnant sur le jardin. À l'étage : 3 grandes chambres et coin bureau, grand…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Villa de prestige à louer en bord de mer à ashdod
Quartier résidentiel Villa de prestige à louer en bord de mer à ashdod
Quartier résidentiel Villa de prestige à louer en bord de mer à ashdod
Quartier résidentiel Villa de prestige à louer en bord de mer à ashdod
Quartier résidentiel Villa de prestige à louer en bord de mer à ashdod
Afficher tout Quartier résidentiel Villa de prestige à louer en bord de mer à ashdod
Quartier résidentiel Villa de prestige à louer en bord de mer à ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$4,27M
La Croisette à Ashdod !!! TRÈS RARE, LES PIEDS DANS L'EAU Villa de prestige avec piscine 340 m², plusieurs terrasses, ascenseur, 5 salles de bains et 6 WC, somptueuse suite parentale avec sa salle de bain, un magnifique dressing et belle terrasse vue sur mer, climatisation, parking. Vous tr…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller