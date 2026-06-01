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Quartier résidentiel Duplex de standing dans le vieux nord !

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,39M
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7
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ID: 37432
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Dizengoff, 312 The Great Synagogue of North Tel Aviv

À propos du complexe

Duplex de standing dans le Vieux Nord ! Dans un emplacement idéal dans le Vieux Nord, à l’extrémité nord de la rue Sokolov, à quelques pas du parc, du port, des cafés, restaurants et des transports en commun – magnifique duplex de 4 pièces à vendre ! 100 m² habitables + grande terrasse ensoleillée Étage d’entrée : salon spacieux, cuisine, toilettes invités et immense terrasse frontale de 20 m² Étage inférieur : Suite parentale confortable Chambre sécurisée (Mamad) + chambre supplémentaire Salle de bain avec toilettes Espace supplémentaire idéal pour un bureau ou une salle familiale Prix : 6,720,000 ILS Contactez-nous pour plus d’informations et pour organiser une visite. Nous parlons français, anglais et hébreu.

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Tel-Aviv, Israël
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