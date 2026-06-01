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Quartier résidentiel Très rare. tel aviv jaffa. résidence haut de gamme avec piscine.

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,57M
01/06/2026
$1,57M
31/05/2026
$1,56M
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ID: 37100
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Louis Pasteur, 1

À propos du complexe

Niché au cœur d'une résidence verdoyante avec piscine d'eau de mer, un appartement de 2 pièces avec vue sur mer. Demande à être rafraîchi. La résidence est magnifique juste derrière le port de Jaffa. Piscine d'eau de mer. Spa. Très grande cave. 1 parking. Mamad inclus.

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Tel-Aviv, Israël
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