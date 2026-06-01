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Quartier résidentiel Superbe 3 pièces dans un projet neuf prêt dans 6 mois à côté du parc

Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,75M
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2
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ID: 36972
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Antigonus, 7

À propos du complexe

À vendre en exclusivité rue Antigonus, près du parc Hayarkon et Kikar Milano. Superbe 3 pièces de 62 m² + 10 m² de balcon. Situé au 4e étage d'un immeuble actuellement en cours de rénovation, prêt dans 6 mois. 2 chambres à coucher et une salle de bain. Vue dégagée et très lumineux.

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Tel-Aviv, Israël
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