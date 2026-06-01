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Quartier résidentiel Spécial investisseur

Ascalon, Israël
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$436,650
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ID: 37486
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon
  • Adresse
    Arye, 20

À propos du complexe

Un 3 pièces en plein centre-ville

Localisation sur la carte

Ascalon, Israël
Éducation
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