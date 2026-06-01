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Quartier résidentiel Rez-de-chaussée 4 pièces

Ascalon, Israël
depuis
$765,400
01/06/2026
$765,400
31/05/2026
$763,250
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ID: 37014
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon
  • Adresse
    Emek HaEla, 31 brbwr

À propos du complexe

Rez-de-chaussée 4 pièces avec un jardin spacieux plein ouest. Petit immeuble de 4 étages.

Localisation sur la carte

Ascalon, Israël
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