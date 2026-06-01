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Quartier résidentiel À louer – penthouse au cœur de neve tzedek

Tel-Aviv, Israël
depuis
$8,900
01/06/2026
$8,900
31/05/2026
$8,875
;
12
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ID: 36962
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Neve Tsedek, 24

À propos du complexe

À louer – Penthouse au cœur de Neve Tzedek Disponible dès début janvier, ce penthouse exceptionnel offre de rares espaces extérieurs, des finitions haut de gamme et un emplacement imbattable dans l'un des quartiers les plus prestigieux de Tel Aviv. Détails du bien : 100 m² intérieur avec 55 m² de terrasse + 50 m² de rooftop privé 4ᵉ étage avec ascenseur Très grande suite parentale 2 chambres au total (dont une mamad) 2 salles de bain + 3 toilettes Vue mer Matériaux et finitions haut de gamme Loyer : 25,000 ₪ par mois Pour plus de détails ou pour organiser une visite privée, veuillez contacter Premium Real Estate.

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Tel-Aviv, Israël
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