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Quartier résidentiel À vendre – villa indépendante exceptionnelle à ashdod (quartier youd zayin)

Ashdod, Israël
depuis
$2,67M
01/06/2026
$2,67M
31/05/2026
$2,66M
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ID: 37007
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Tarshish

À propos du complexe

Rare sur le marché : superbe villa indépendante édifiée sur un terrain de 315 m², offrant 270 m² habitables répartis sur trois niveaux (sous-sol, rez-de-chaussée et premier étage). Elle dispose d'un grand salon lumineux, d'une cuisine spacieuse, de plusieurs chambres confortables et de beaux espaces de vie. À l'extérieur, une vaste terrasse avec piscine privée de 8 mètres sur 3, ainsi qu'un parking privatif. Située dans un quartier résidentiel calme et recherché, à seulement quelques minutes en voiture de la plage, des commerces et des principaux axes de la ville. Prix exceptionnel, bien en dessous du marché (cause familiale) : seulement 7 100 000 ₪ (environ 1,8 million d'euros). Une opportunité rare à ne pas manquer pour vivre ou investir dans un environnement de qualité à Ashdod.

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Ashdod, Israël
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