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Quartier résidentiel Duplex avec jardin dans immeuble boutique haut de gamme

Jérusalem, Israël
depuis
$3,37M
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9
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ID: 37774
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Maale Zeev, 9

À propos du complexe

Dans le quartier prisé de Katamon Hayeshana, au pied du parc San Simon et proche de la rue Hizkiyahou Hamelekh. Dans un immeuble boutique neuf rue Halafta entouré de verdure, de seulement 6 étages avec un lobby raffiné et ascenseur de Shabbat. Rez-de-jardin duplex aux superficies généreuses, 179m² intérieur et 80m² de jardin privé : espace de vie exceptionnel avec un vaste salon et une triple exposition, 3 chambres spacieuses (dont suite parentale et mamad) avec possibilité d'une 4ème. Prestations luxueuses telles que chauffage au sol et climatisation Mitsubishi. 2 places de parking privées souterraines et cave attenante. Emplacement privilégié à seulement 5 minutes à pied du Shtibleh de Katamon.

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Jérusalem, Israël
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