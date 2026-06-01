  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Superbe 163 m² à vendre dans la tour gan ha'ir sur ben gourion et près de la mer

Quartier résidentiel Superbe 163 m² à vendre dans la tour gan ha'ir sur ben gourion et près de la mer

Tel-Aviv, Israël
depuis
$11,00M
;
2
Laisser une demande
ID: 36975
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Hadassa, 9

À propos du complexe

Nouveauté en vente en exclusivité Hadassah 6 - dans la prestigieuse et recherchée tour Gan Ha'ir Appartement lumineux et bien entretenu d'environ 163 m² Parking souterrain pratique 7e étage Vue dégagée nord-ouest depuis le séjour (salon et cuisine) et est depuis les chambres L'immeuble a bénéficié d'une rénovation extérieure complète et d'une rénovation de toiture entièrement payée ! Les atouts de la tour : Un nouveau complexe de bien-être sur le toit-terrasse, comprenant : * Piscine olympique * Salle de sport spacieuse et moderne * Sauna sec et humide * Jacuzzi Gardien à l'entrée 24h/24 et 7j/7 Un grand espace bien aménagé avec douches et toilettes Un espace réservé aux résidents avec accès à un jardin privatif Environnement verdoyant

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Nouveau à tsfat (safed) plus qu’un lieu de vie… un héritage
Safed, Israël
depuis
$1,78M
Quartier résidentiel Appartement d'exception à vendre à ashdod – quartier youd bet
Ashdod, Israël
depuis
$1,17M
Quartier résidentiel Emplacement calme et pastoral
Jérusalem, Israël
depuis
$1,14M
Quartier résidentiel Projet raanana centre-ville
Raanana, Israël
depuis
$2,99M
Quartier résidentiel Projet netanya centre ville
Netanya, Israël
depuis
$3,28M
Vous regardez
Quartier résidentiel Superbe 163 m² à vendre dans la tour gan ha'ir sur ben gourion et près de la mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$11,00M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Penthouse 4 piÈces agamim
Quartier résidentiel Penthouse 4 piÈces agamim
Quartier résidentiel Penthouse 4 piÈces agamim
Quartier résidentiel Penthouse 4 piÈces agamim
Quartier résidentiel Penthouse 4 piÈces agamim
Afficher tout Quartier résidentiel Penthouse 4 piÈces agamim
Quartier résidentiel Penthouse 4 piÈces agamim
Ascalon, Israël
depuis
$701,320
Appartement penthouse de 4 pièces dans le quartier Agamim. Immeuble Y.H. Dimri, à proximité du parc. Appartement unique à l'étage. Surface habitable : 105 m² + mirpeset de 30 m² (soukkah). Magnifique appartement avec une hauteur sous plafond de 3 m, cuisine rénovée, espaces généreux, barreau…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Sublime penthouse 5 pièces + terrasse face mer
Quartier résidentiel Sublime penthouse 5 pièces + terrasse face mer
Quartier résidentiel Sublime penthouse 5 pièces + terrasse face mer
Quartier résidentiel Sublime penthouse 5 pièces + terrasse face mer
Quartier résidentiel Sublime penthouse 5 pièces + terrasse face mer
Afficher tout Quartier résidentiel Sublime penthouse 5 pièces + terrasse face mer
Quartier résidentiel Sublime penthouse 5 pièces + terrasse face mer
Bat Yam, Israël
depuis
$2,67M
Dans une tour moderne face à la mer. Penthouse de 5 pièces 165 m² + 31,5 m² de terrasse. Haut standing. 2 parkings + cave
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Spécial investisseur
Quartier résidentiel Spécial investisseur
Quartier résidentiel Spécial investisseur
Quartier résidentiel Spécial investisseur
Quartier résidentiel Spécial investisseur
Afficher tout Quartier résidentiel Spécial investisseur
Quartier résidentiel Spécial investisseur
Ascalon, Israël
depuis
$427,200
3,5 pièces quartier Atikot
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller