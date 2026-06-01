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Quartier résidentiel Magnifique 3 pièces avec terrasse bauhaus refait à neuf

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,63M
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ID: 37510
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Melchet, 32

À propos du complexe

Immeuble de standing en plein cœur du Lev Tel Aviv. Proche du boulevard Rothschild, du Shouk Carmel et à seulement 7 minutes de la mer. Magnifique 3 pièces + balcon de 85m² net. 3e étage avec ascenseur, parking privatif et cave. 2 grandes chambres à coucher / 2 SDB / beau living avec vue dégagée. Rue calme et proche des commerces de proximité. À voir.

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Tel-Aviv, Israël
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