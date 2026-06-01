Quartier résidentiel Villa d'exception À ashdod

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Cookies analytiques
Aidez-nous à améliorer les performances du site, votre expérience d'utilisation du site et à le rendre plus pratique à utiliser. Les informations collectées par ces types de cookies sont agrégées et donc anonymes. Utilisé pour fournir des indicateurs statistiques d’utilisation du site sans identifier les utilisateurs.
Cookies publicitaires
Permettez-nous de réduire nos coûts marketing et d’améliorer l’expérience utilisateur.
Sauvegarder
Realting.com utilise des cookies pour améliorer votre interaction avec le site Web. Vous pouvez configurer quels cookies seront enregistrés sur votre appareil.
En savoir plus
Une propriété rare et prestigieuse réunissant élégance, volumes impressionnants et prestations ultra haut de gamme.
Édifiée sur un terrain de 600 m², cette somptueuse villa développe 350 m² habitables pensés dans les moindres détails pour offrir un confort absolu et un art de vivre unique.
Espaces de réception majestueux, finitions luxueuses, matériaux nobles, cuisine de standing, suites spacieuses et luminosité exceptionnelle créent une atmosphère raffinée et exclusive.
À l'extérieur, une magnifique piscine privée s'intègre parfaitement dans un environnement intime et élégant, idéal pour recevoir et profiter pleinement du climat d'Ashdod.
Une adresse rare pour une clientèle exigeante à la recherche d'un bien d'exception alliant prestige, confort et qualité irréprochable.
Localisation sur la carte
Ashdod, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour