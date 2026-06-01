  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ashdod
  4. Quartier résidentiel Villa d'exception À ashdod

Quartier résidentiel Villa d'exception À ashdod

Ashdod, Israël
depuis
$14,50M
;
11
Laisser une demande
ID: 37008
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Alexander Zaid

À propos du complexe

Une propriété rare et prestigieuse réunissant élégance, volumes impressionnants et prestations ultra haut de gamme. Édifiée sur un terrain de 600 m², cette somptueuse villa développe 350 m² habitables pensés dans les moindres détails pour offrir un confort absolu et un art de vivre unique. Espaces de réception majestueux, finitions luxueuses, matériaux nobles, cuisine de standing, suites spacieuses et luminosité exceptionnelle créent une atmosphère raffinée et exclusive. À l'extérieur, une magnifique piscine privée s'intègre parfaitement dans un environnement intime et élégant, idéal pour recevoir et profiter pleinement du climat d'Ashdod. Une adresse rare pour une clientèle exigeante à la recherche d'un bien d'exception alliant prestige, confort et qualité irréprochable.

Localisation sur la carte

Ashdod, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Immeuble neuf 4 pièces + terrasse avec parking
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,67M
Quartier résidentiel Projet rue yekhezkel * residence de prestige au cŒur du nord ancien de tel-aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$9,50M
Quartier résidentiel Projet neuf harish ideal investissement
Harish, Israël
depuis
$1,01M
Quartier résidentiel Projet netanya centre ville
Netanya, Israël
depuis
$3,53M
Quartier résidentiel Tournez la clé ! brossez-vous les dents ! et dormez…
Hadera, Israël
depuis
$4,00M
Vous regardez
Quartier résidentiel Villa d'exception À ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$14,50M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Sans hésiter, la meilleure affaire du moment au park ! un appartement de 4 + 1 pièces + cave + grande mirpeset souccah dans un superbe immeuble, au cœur du quartier park !
Quartier résidentiel Sans hésiter, la meilleure affaire du moment au park ! un appartement de 4 + 1 pièces + cave + grande mirpeset souccah dans un superbe immeuble, au cœur du quartier park !
Quartier résidentiel Sans hésiter, la meilleure affaire du moment au park ! un appartement de 4 + 1 pièces + cave + grande mirpeset souccah dans un superbe immeuble, au cœur du quartier park !
Quartier résidentiel Sans hésiter, la meilleure affaire du moment au park ! un appartement de 4 + 1 pièces + cave + grande mirpeset souccah dans un superbe immeuble, au cœur du quartier park !
Quartier résidentiel Sans hésiter, la meilleure affaire du moment au park ! un appartement de 4 + 1 pièces + cave + grande mirpeset souccah dans un superbe immeuble, au cœur du quartier park !
Afficher tout Quartier résidentiel Sans hésiter, la meilleure affaire du moment au park ! un appartement de 4 + 1 pièces + cave + grande mirpeset souccah dans un superbe immeuble, au cœur du quartier park !
Quartier résidentiel Sans hésiter, la meilleure affaire du moment au park ! un appartement de 4 + 1 pièces + cave + grande mirpeset souccah dans un superbe immeuble, au cœur du quartier park !
Hadera, Israël
depuis
$2,25M
BZH Nouvelle exclusivité chez RE/MAX Hadera, notre coup de cœur à saisir immédiatement, au sein du prestigieux projet Villa V, apprécié pour sa beauté ! Ses atouts : - Spacieux et lumineux appartement de 4 + 1 pièces, - Bel immeuble avec de la pierre, du bois et des plantes, - Étage 4/6, - …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Une villa de rêve au prix d'un appartement à tel aviv !
Quartier résidentiel Une villa de rêve au prix d'un appartement à tel aviv !
Quartier résidentiel Une villa de rêve au prix d'un appartement à tel aviv !
Quartier résidentiel Une villa de rêve au prix d'un appartement à tel aviv !
Quartier résidentiel Une villa de rêve au prix d'un appartement à tel aviv !
Afficher tout Quartier résidentiel Une villa de rêve au prix d'un appartement à tel aviv !
Quartier résidentiel Une villa de rêve au prix d'un appartement à tel aviv !
Hadera, Israël
depuis
$10,00M
En exclusivité, RE/MAX Hadera vous présente dans la catégorie "COLLECTION", une splendide villa de 8 pièces, située à Beit Eliezer, à quelques minutes du quartier Park, dans une des plus belles rues résidentielles de Hadera. Caractéristiques : - Un immense terrain de 700 m² (très rare !) - …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Villa de charme à herzliya
Quartier résidentiel Villa de charme à herzliya
Quartier résidentiel Villa de charme à herzliya
Quartier résidentiel Villa de charme à herzliya
Quartier résidentiel Villa de charme à herzliya
Quartier résidentiel Villa de charme à herzliya
Herzliya, Israël
depuis
$7,80M
Opportunité rare – Villa de charme à Herzliya. Située dans une rue calme et verdoyante, découvrez cette magnifique villa de 6 pièces alliant confort et sérénité. Idéalement placée à proximité immédiate des écoles et des commerces. Surface : 181 m² habitables sur un terrain de 330 m². Une sup…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller