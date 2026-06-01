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Quartier résidentiel À proximité de la mer et de la plage du hilton, magnifique appartement meublé 4 pièces, entièrement rénové avec des matériaux de haute qualité, neuf, avec parking standard.

Tel-Aviv, Israël
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ID: 37444
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ben Yehuda, 155

À propos du complexe

À vendre, à quelques minutes à pied de la mer et à proximité de l'hôtel Hilton, dans le vieux nord de Tel-Aviv : magnifique duplex de 4 pièces, d'une superficie de 118 m² avec une mirpeset de 20 m². Appartement au standing le plus luxueux, entièrement neuf, avec parking standard. Entièrement meublé, incluant tout le mobilier et les appareils électroménagers de marque Miele, et bien plus encore. Prix sur demande. Pour plus de détails en privé, Aya

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Tel-Aviv, Israël
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