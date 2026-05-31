  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Maison à vendre à jérusalem - talbiye

Quartier résidentiel Maison à vendre à jérusalem - talbiye

Jérusalem, Israël
depuis
$16,33M
;
9
Laisser une demande
ID: 37637
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Martin Luther King

À propos du complexe

Maison individuelle au cœur de Jérusalem, située dans un quartier très prestigieux 9 pièces 4 salles de bain 5 toilettes 517 m² Abri sécurisé (mamad) et débarras 310 m² de jardin Hauteurs sous plafond élevées Spacieuse et lumineuse

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Magnifique 3 pièces rénové avec ascenseur
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,38M
Quartier résidentiel Quartier harakafot | haim hefer | rishon lezion
Rishon LeZion, Israël
depuis
$2,90M
Quartier résidentiel Superbe 2 pièces dans immeuble neuf avec mamad et vue mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,75M
Quartier résidentiel Le seul programme neuf a ashdod qui n'est pas une tour !
Ashdod, Israël
depuis
$2,80M
Quartier résidentiel Affaire. prévoir rénovation complète. superbe localisation.
Raanana, Israël
depuis
$2,45M
Vous regardez
Quartier résidentiel Maison à vendre à jérusalem - talbiye
Jérusalem, Israël
depuis
$16,33M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Projet neuf centre ville netanya
Quartier résidentiel Projet neuf centre ville netanya
Quartier résidentiel Projet neuf centre ville netanya
Quartier résidentiel Projet neuf centre ville netanya
Quartier résidentiel Projet neuf centre ville netanya
Quartier résidentiel Projet neuf centre ville netanya
Netanya, Israël
depuis
$2,99M
Projet Zangville — Netanya Nouveau programme en prévente au cœur du centre-ville Mardochée Khayat a le plaisir de vous présenter un projet exclusif idéalement situé dans le centre-ville de Netanya, sur la très calme et recherchée Rue Zangville. Ce quartier bénéficie de tous les avantages …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel A vendre – fabuleux penthouse dans un immeuble historique au cœur de tel aviv !
Quartier résidentiel A vendre – fabuleux penthouse dans un immeuble historique au cœur de tel aviv !
Quartier résidentiel A vendre – fabuleux penthouse dans un immeuble historique au cœur de tel aviv !
Quartier résidentiel A vendre – fabuleux penthouse dans un immeuble historique au cœur de tel aviv !
Quartier résidentiel A vendre – fabuleux penthouse dans un immeuble historique au cœur de tel aviv !
Afficher tout Quartier résidentiel A vendre – fabuleux penthouse dans un immeuble historique au cœur de tel aviv !
Quartier résidentiel A vendre – fabuleux penthouse dans un immeuble historique au cœur de tel aviv !
Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,33M
A vendre – Fabuleux penthouse dans un immeuble historique au cœur de Tel Aviv ! 5 pièces 4 chambres (dont une chambre sécurisée) 2 salles de bains 3 toilettes Toit-terrasse privé avec possibilité d’installer un jacuzzi 130 m² intérieur + 20 m² de terrasse + 70 m² de rooftop Pas de parking P…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet neuf dans 2 immeubles de 9 étages et 1 immeuble de 19 étages, kiryat hayovel jérusalem
Quartier résidentiel Projet neuf dans 2 immeubles de 9 étages et 1 immeuble de 19 étages, kiryat hayovel jérusalem
Quartier résidentiel Projet neuf dans 2 immeubles de 9 étages et 1 immeuble de 19 étages, kiryat hayovel jérusalem
Quartier résidentiel Projet neuf dans 2 immeubles de 9 étages et 1 immeuble de 19 étages, kiryat hayovel jérusalem
Quartier résidentiel Projet neuf dans 2 immeubles de 9 étages et 1 immeuble de 19 étages, kiryat hayovel jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,17M
Projet neuf dans 2 immeubles de 9 étages et 1 immeuble de 19 étages, Kiryat Hayovel Jérusalem Centre commercial à proximité du projet, à 300m du tramway. 2 ascenseurs, 3 jardins d'enfants, un club pour les résidents, 1 parking par appartement Livraison en mars 2028 2 pièces 54m² avec terra…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller