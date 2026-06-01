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Quartier résidentiel Magnifique 4, 5 pièces dans un immeuble neuf avec parking, mamad et cave

Tel-Aviv, Israël
depuis
$6,65M
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ID: 36929
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Soutine, 15

À propos du complexe

En vente exclusive, à deux pas de la place Rabin et de Ben Gourion. 15, rue Soutine Dans un nouveau projet de grande qualité signé Horizon. Appartement de 4,5 pièces ! Superficie construite : 100 m² Balcon de 14 m² Situé au 4e étage avec vue dégagée Lumineux et superbement agencé ! Orientation : Sud et Est 2 salles de bain et toilettes Une chambre donnant sur le balcon, un mamad, une chambre master et une petite chambre parfaite pour un bureau. Stationnement souterrain pratique au niveau 1 Grand espace de rangement (cave) adjacent au stationnement

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Tel-Aviv, Israël
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