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Quartier résidentiel Exclusivité - propriété exceptionnelle dans le quartier american colony à rishon lezion !!! maison jumelée

Rishon LeZion, Israël
depuis
$4,92M
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ID: 36979
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Rehovot Subdistrict
  • Ville
    Rishon LeZion
  • Adresse
    Zeev Jabotinsky

À propos du complexe

Exclusivité - Propriété exceptionnelle dans le quartier American Colony à Rishon LeZion !!! Maison jumelée unique et impressionnante sur un terrain d'environ 230m² avec 165m² construits, 6,5 pièces, mamad, possibilité de créer une unité de logement. Entièrement rénovée, nouvelles installations électriques et plomberie, cuisine de luxe avec nombreux rangements, parquet dans les chambres, climatisation dans toutes les pièces, jardin soigné et aménagé, parking couvert avec portail électrique et plus... Environnement résidentiel calme, verdoyant et de qualité. Commercialisation exclusive par l'agence Hablock.

Localisation sur la carte

Rishon LeZion, Israël
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