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Quartier résidentiel 3 pièces à rénover + 2 balcons proche mer

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,11M
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6
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ID: 37512
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Sirkin, 3

À propos du complexe

Rue Sirkin (proche Bugrashov) Grand 3 pièces de 68m² net + 12m² de balcons sur rue Immeuble Bauhaus non rénové Belle hauteur sous plafond

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Tel-Aviv, Israël
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