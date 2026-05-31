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Quartier résidentiel Appartement 4 pièces à vendre en deuxième ligne de mer à bat yam – quartier ha’atsmaout

Bat Yam, Israël
depuis
$2,45M
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9
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ID: 37644
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam
  • Adresse
    Kdoshei Kahir

À propos du complexe

Situé dans un quartier recherché de Bat Yam, à proximité immédiate de la mer, du tramway, des commerces, des synagogues, des parcs pour enfants et de l’avenue Ha’Atsmaout, cet appartement offre un cadre de vie idéal entre dynamisme urbain et environnement familial. L’appartement développe une surface de 95 m² habitables, complétés par un balcon de 12 m². Il se compose de 4 pièces, dont un mamad (pièce sécurisée) particulièrement spacieux, une suite parentale avec salle de douche et WC, ainsi qu’une grande salle de bain avec baignoire. Le séjour, lumineux et situé en façade, bénéficie d’une exposition Est. Le bien comprend également une place de parking et une entrée immédiate.

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Bat Yam, Israël
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