  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Penthouse rare à har homa – avec revenu passif et vue à couper le souffle !

Quartier résidentiel Penthouse rare à har homa – avec revenu passif et vue à couper le souffle !

Jérusalem, Israël
depuis
$1,72M
;
15
Laisser une demande
ID: 37868
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Yitzchak Refael

À propos du complexe

À vendre, Jérusalem, Har Homa ! Véritable pépite. Penthouse en rez-de-chaussée, 6 pièces 135 m² sur un seul niveau + belle terrasse souccah aménagée de 25 m², et toit-terrasse de 100 m², incluant 2 unités de logement. Rue pittoresque calme et sans issue, vue sur la vallée et les oliviers. Très bel immeuble boutique. Accessibilité complète. L'appartement est équipé d'une belle cuisine moderne, de menuiseries de haut niveau (beaux placards intégrés dans toutes les chambres). Système de climatisation sophistiqué Mitsubishi dans le salon, cuisine, et unités indépendantes dans les chambres. 5 chambres à coucher dont mamad et belle unité parentale, + 1 salle d'eau et 1 grande buanderie aménagée. De plus, 2 unités de logement avec accès indépendant, dont l'une est louée à 3,900 nis (2 pièces + terrasse) et un grand studio (peut être loué dans les 2000 nis).

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Appartement à vendre à tel aviv - kikar hamedina
Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,60M
Quartier résidentiel Projet neuf centre ville netanya
Netanya, Israël
depuis
$2,95M
Quartier résidentiel Opportunité exceptionnelle
Jérusalem, Israël
depuis
$1,47M
Quartier résidentiel Appartement À vendre – 4 piÈces – tel aviv-yafo
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,12M
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Beit Yitzhak-Sha'ar Hefer, Israël
depuis
$4,06M
Vous regardez
Quartier résidentiel Penthouse rare à har homa – avec revenu passif et vue à couper le souffle !
Jérusalem, Israël
depuis
$1,72M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel 3 pièces à la marina d'ashkelon
Quartier résidentiel 3 pièces à la marina d'ashkelon
Ascalon, Israël
depuis
$479,250
3 pièces situé dans le quartier prisé de la marina d'Ashkelon
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Villa de haut standing a kadima
Quartier résidentiel Villa de haut standing a kadima
Quartier résidentiel Villa de haut standing a kadima
Quartier résidentiel Villa de haut standing a kadima
Quartier résidentiel Villa de haut standing a kadima
Afficher tout Quartier résidentiel Villa de haut standing a kadima
Quartier résidentiel Villa de haut standing a kadima
Kadima, Israël
depuis
$7,00M
Résidences d’Exception à Kadima Complexe privé de 16 cottages de très haut standing Au cœur de Kadima, l’une des localités les plus recherchées et les plus qualitatives du Sharon, découvrez un projet exclusif composé de seulement 16 cottages de prestige. Kadima séduit par son cadre de vie…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet raanana centre-ville
Quartier résidentiel Projet raanana centre-ville
Quartier résidentiel Projet raanana centre-ville
Quartier résidentiel Projet raanana centre-ville
Quartier résidentiel Projet raanana centre-ville
Afficher tout Quartier résidentiel Projet raanana centre-ville
Quartier résidentiel Projet raanana centre-ville
Raanana, Israël
depuis
$2,99M
Projet Hagalil Raanana Mardochée Khayat vous propose de découvrir Lev Raanana, un projet résidentiel inédit situé en plein centre-ville. Projet haut de gamme – HaGalil 27 & Maccabi 25/27 Vivez dans l'un des quartiers les plus recherchés de Raanana, un emplacement premium, calme et verdoya…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller