  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Beit Yitzhak-Sha'ar Hefer
  4. Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar

Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar

Beit Yitzhak-Sha'ar Hefer, Israël
depuis
$3,52M
;
5
Laisser une demande
ID: 36678
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 18/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Village
    Beit Yitzhak-Sha'ar Hefer

À propos du complexe

Projet Momento netanya Situation du projet Mardochee Khayat vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle de Netanya . Vous recherchez un projet neuf netanya Ce magnifique projet est fait pour vous Projet Momento est un complexe de luxe associant habitation et boutique le tout stratégiquement situé à  moins de 3 minutes à pied du célèbre kikar et 4 minute de la plage Dans une des rue les plus convoitée de la ville Le constructeur Avraham Amram dont la réputation n’est plus à faire a déjà réaliser plusieurs projets sur Hadera ,Zichon Yaacov ,Eilat et dans d autres villes d’Israel Caractéristiques du projet Le projet Momento comprend différents type d’appartements allant du 3 pièces au 5 pièces ainsi que des penthouses avec jacuzzi privatif Revêtement extérieur dernière génération L immeuble sera doté d un double lobby avec une tres belle hauteur sous plafond de 6 mètres aménagé et conçu par l architecte 3 ascenseurs dont un chabbatique place de parking souterrain Livraison dans 3 ans Mai 2026 Garantie bancaire Caractéristiques de l’appartement Carrelage dans toute la maison 80x80 Climatisation centralisée dernière génération Meuble de salle de bain de qualité Robinetterie de marque Grohe Porte intérieures de qualité Cuisine personnalisable Stores électriques dans toutes la maison Appartement pièces de 104 m2 +15m2 de terrasse Appartement 4 pièces de 106 m2 + 19m2 de terrasse Appartement 5 pièces de 132 m2+ 20 m2 de terrasse

Localisation sur la carte

Beit Yitzhak-Sha'ar Hefer, Israël
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Spécial investisseur
Ascalon, Israël
depuis
$410,400
Quartier résidentiel Projet nat 600 netanya
Netanya, Israël
depuis
$7,55M
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Beit Yitzhak-Sha'ar Hefer, Israël
depuis
$4,23M
Quartier résidentiel Projet nat 600 netanya
Netanya, Israël
depuis
$6,34M
Quartier résidentiel Bat yam: dans une tour de standing - 5 piÈces avec mamad - 131m²+14m² terrasse
Bat Yam, Israël
depuis
$1,71M
Vous regardez
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Beit Yitzhak-Sha'ar Hefer, Israël
depuis
$3,52M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Centre ville. idéalement placé. entièrement rénové.
Quartier résidentiel Centre ville. idéalement placé. entièrement rénové.
Quartier résidentiel Centre ville. idéalement placé. entièrement rénové.
Quartier résidentiel Centre ville. idéalement placé. entièrement rénové.
Quartier résidentiel Centre ville. idéalement placé. entièrement rénové.
Quartier résidentiel Centre ville. idéalement placé. entièrement rénové.
Quartier résidentiel Centre ville. idéalement placé. entièrement rénové.
Raanana, Israël
depuis
$1,22M
Très bel appartement centre ville Raanana. Rue Bar Ilan. Idéalement placé. Proche de tous les commerces et transports. Très spacieux. 130 m² net. Bénéficie de 2 petites terrasses. Mamad et parking. Entièrement rénové. Investissement
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet netanya centre ville
Quartier résidentiel Projet netanya centre ville
Quartier résidentiel Projet netanya centre ville
Quartier résidentiel Projet netanya centre ville
Quartier résidentiel Projet netanya centre ville
Afficher tout Quartier résidentiel Projet netanya centre ville
Quartier résidentiel Projet netanya centre ville
Netanya, Israël
depuis
$3,18M
Projet Sun Garden Netanya Situation du projet Mardochee Khayat vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle de Netanya . Le projet est situé en plein centre ville de netanya plus précisément dans la rue Bellinsson a proximité du kikar a moins de 15 minutes à pied et proche …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Appartement 4 pièces lumineux avec balcon et vue dégagée – emplacement idéal
Quartier résidentiel Appartement 4 pièces lumineux avec balcon et vue dégagée – emplacement idéal
Netanya, Israël
depuis
$1,21M
Superbe appartement 4 pièces situé au 6ᵉ étage, offrant un intérieur spacieux de 101,5 m² et un balcon de 12 m², idéal pour profiter de l'extérieur et de la lumière naturelle. Caractéristiques : • Surface intérieure : 101,5 m² • Balcon : 12 m² • Trois chambres confortables • Deux salles de …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller