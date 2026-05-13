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Quartier résidentiel Magnifique penthouse a louer a jerusalem -

Jérusalem, Israël
depuis
$20,500
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11
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ID: 36577
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 13/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

enthouse 5ème étage Ascenseur privé directement dans l’appartement 130 m² Plafonds hauts Design architectural 5 pieces Suite parentale avec entrée totalement privée Non meublé, à l’exception de la plaque de cuisson, du four et du lave-vaisselle 3,5 salles de bain Arnona : environ 16 000 ₪ Charges de copropriété : 290 ₪ Mamad (pièce sécurisée) dans l’appartement Grande terrasse + balcon de service Toit privé – immense terrasse avec une vue dégagée et magnifique sur la Knesset Climatisation centrale Chauffage au sol Grand debarras / espace de stockage Pas de parking

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
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