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Quartier résidentiel Duplex penthouse à 10 minutes à pied de la mer à un prix exceptionnel !

Hadera, Israël
depuis
$2,10M
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9
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ID: 35733
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Hadera Subdistrict
  • Ville
    Hadera
  • Adresse
    HaNegev

À propos du complexe

BZH RE/MAX Hadera vous présente un penthouse en duplex de 5 pièces dans le quartier du bord de mer Olga de Hadera. Ses caractéristiques : ✅ Duplex penthouse de 5 pièces de 150 m² ✅ Terrasse ensoleillée de 50 m² ✅ Aux 8ème et 9ème étages ✅ 2 suites parentales et une chambre sécurisée ✅ Pièce à vivre spacieuse ✅ 3 salles d'eau et 3 toilettes ✅ Ascenseur ✅ Parking ✅ Énorme potentiel ✅ Proche de la sortie d'autoroute Tel Aviv, Haïfa ✅ À 5 minutes en voiture du village commercial Moul Ha'Hof ✅ À 10 minutes à pied du bord de mer ! Une opportunité unique ! Ra'hel Benguigui – RE/MAX Professionals Hadera Licence professionnelle - 313736 Beezrat Hachem Beya'had OuBeSim'ha Nénatsea'h

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Hadera, Israël
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