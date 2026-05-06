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Quartier résidentiel 3 pièces neuf promoteur mekor haim

Jérusalem, Israël
depuis
$963,300
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7
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ID: 36115
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Dans le quartier recherché de Mekor Haim, à proximité immédiate de la promenade du Parc HaMesila qui mène directement à la Moshava Germanit, à quelques minutes du centre commercial Hadar et des supermarchés de Talpiot — tout est à portée de main ! Dans un nouvel immeuble boutique construit par un promoteur de qualité, Neta Lifshitz, avec un beau lobby et des ascenseurs de Shabbat. Appartement neuf de 3 pièces, 71 m² plus une agréable terrasse entièrement adaptée pour la soukka ! Cuisine séparée, salle de bain et buanderie, pièce sécurisée (mamad) et chambre principale. Spécifications techniques très riches : système de chauffage au sol et climatisation centrale. L'appartement dispose d'un parking privé souterrain et d'une grande cave privée située à côté de l'ascenseur. Actuellement, une nouvelle ligne de tramway est en construction à quelques minutes de l'immeuble, elle reliera directement au centre-ville et plus encore.

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Jérusalem, Israël
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