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Quartier résidentiel Opportunité exceptionnelle ! excellent investissement à hadera avec forte demande locative - ne cherchez plus !

Hadera, Israël
depuis
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ID: 36019
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Hadera Subdistrict
  • Ville
    Hadera
  • Adresse
    Ahad HaAm, 16

À propos du complexe

BZH Le Département francophone de RE/MAX Hadera by Ra'hel Benguigui présente en exclusivité un superbe appartement de 4 pièces dans le prestigieux complexe SOHO ! - Au sein du complexe moderne très recherché, au-dessus du Beth 'Habad francophone de Hadera, - 4 pièces bien agencées d'environ 105 m², - Terrasse-véranda panoramique dégagée orientée Sud-Ouest d'environ 12 m², avec fermeture électrique ! - Grande pièce à vivre chaleureuse, - 3 chambres dont une suite parentale et un mamad, - Au 8ème étage sur 13 avec ascenseur de Shabbat, - Cave privée, - 2 places de parking au sous-sol ! - L'appartement a été amélioré dans les moindres détails, aucun travaux à prévoir ! Et ce n'est pas tout ! La résidence est exceptionnelle : salle de sport réservée, salle de réception, espace extérieur privé de la résidence. Un appartement d'un niveau exceptionnel, situé au centre-ville de Hadera, l'un des quartiers les plus recherchés de la ville. Commodités à proximité : centre commercial Mixx, écoles, ganim et au pied : la synagogue francophone 'Habad, à 12 minutes environ en voiture du bord de mer ! Une opportunité rare ! Bonus, son prix exceptionnel : 2.150.000 NIS seulement ! À voir absolument ! RE/MAX Hadera, Ra'hel Benguigui. Licence professionnelle 313736.

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Hadera, Israël
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