Quartier résidentiel Maison privee bayit vagan tres rare

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Située dans le très prisé quartier de Bayit Vagan, sur la demandée rue Yossef Hahkmi, cette maison privée de 200 m² intérieurs offre une opportunité rare à la location.
À proximité immédiate des écoles, synagogues et supermarchés, la propriété dispose de 4 chambres, dont une suite parentale, 2 salles de bains, 3 toilettes, ainsi que 3 espaces balcon. Accueillis par une cour intérieure paisible, une cuisine haut de gamme extrêmement bien équipée, un salon soigneusement aménagé, un vaste espace repas, un patio et une terrasse spacieuse offrant une vue imprenable sur Jérusalem.
Les espaces nuit se situent à l'étage, comprenant 4 chambres dont une suite parentale. Au second étage, espace buanderie ainsi qu’une large terrasse sur le toit offrant une vue panoramique à 360 degrés. En sous-sol, la maison dispose également d’une chambre de sécurité (mamad).
Localisation sur la carte
Jérusalem, Israël
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Loisirs
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