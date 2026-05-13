  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Maison privee bayit vagan tres rare

Quartier résidentiel Maison privee bayit vagan tres rare

Jérusalem, Israël
depuis
$17,000
;
10
Laisser une demande
ID: 36574
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 12/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Chachmey Yossef, 29

À propos du complexe

Située dans le très prisé quartier de Bayit Vagan, sur la demandée rue Yossef Hahkmi, cette maison privée de 200 m² intérieurs offre une opportunité rare à la location. À proximité immédiate des écoles, synagogues et supermarchés, la propriété dispose de 4 chambres, dont une suite parentale, 2 salles de bains, 3 toilettes, ainsi que 3 espaces balcon. Accueillis par une cour intérieure paisible, une cuisine haut de gamme extrêmement bien équipée, un salon soigneusement aménagé, un vaste espace repas, un patio et une terrasse spacieuse offrant une vue imprenable sur Jérusalem. Les espaces nuit se situent à l'étage, comprenant 4 chambres dont une suite parentale. Au second étage, espace buanderie ainsi qu’une large terrasse sur le toit offrant une vue panoramique à 360 degrés. En sous-sol, la maison dispose également d’une chambre de sécurité (mamad).

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Appartement de luxe à louer à jérusalem - waldorf astoria
Jérusalem, Israël
depuis
$30,000
Quartier résidentiel Sublime penthouse 5 pièces + terrasse face mer
Bat Yam, Israël
depuis
$2,58M
Quartier résidentiel Magnifique rez-de-jardin face à la mer, quartier marina
Ascalon, Israël
depuis
$1,46M
Quartier résidentiel Beau 2 pieces renove a cote du park hayarkon au calme
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,12M
Quartier résidentiel Habiter a ir yamim haradasha
Netanya, Israël
depuis
$2,57M
Vous regardez
Quartier résidentiel Maison privee bayit vagan tres rare
Jérusalem, Israël
depuis
$17,000
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Penthouse d'exception dans immeuble historique
Quartier résidentiel Penthouse d'exception dans immeuble historique
Quartier résidentiel Penthouse d'exception dans immeuble historique
Quartier résidentiel Penthouse d'exception dans immeuble historique
Quartier résidentiel Penthouse d'exception dans immeuble historique
Quartier résidentiel Penthouse d'exception dans immeuble historique
Quartier résidentiel Penthouse d'exception dans immeuble historique
Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,68M
Immeuble historique restauré. Penthouse de 232 m² + 50 m² de terrasse de plain-pied. Belles prestations, calme, 4 orientations d'air, vue dégagée. Produit actuellement loué 40,000 shekels/mois
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Superbe 3 pieces a soutine dans projet neuf avec parking et mamad
Quartier résidentiel Superbe 3 pieces a soutine dans projet neuf avec parking et mamad
Quartier résidentiel Superbe 3 pieces a soutine dans projet neuf avec parking et mamad
Quartier résidentiel Superbe 3 pieces a soutine dans projet neuf avec parking et mamad
Quartier résidentiel Superbe 3 pieces a soutine dans projet neuf avec parking et mamad
Afficher tout Quartier résidentiel Superbe 3 pieces a soutine dans projet neuf avec parking et mamad
Quartier résidentiel Superbe 3 pieces a soutine dans projet neuf avec parking et mamad
Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,69M
À vendre en exclusivité ! 15, rue Soutine (En construction avancée) Rue calme et prestigieuse près de la place Rabin Pendant les travaux de démolition et de construction du TAMA 1er étage 3 pièces 68,2 m² plus 14 balcons Face à Soutine ! (Orientation sud-est) Parking souterrain régulier Vast…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Toit privé
Quartier résidentiel Toit privé
Quartier résidentiel Toit privé
Quartier résidentiel Toit privé
Quartier résidentiel Toit privé
Afficher tout Quartier résidentiel Toit privé
Quartier résidentiel Toit privé
Jérusalem, Israël
depuis
$3,18M
Sur la belle et pastorale rue Caspi avec vue panoramique sur la vieille ville. Entrée privée, 2 terrasses succah + toit privé et un ascenseur privé à chaque étage, rénové avec grand potentiel
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller