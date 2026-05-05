  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ashdod
  4. Quartier résidentiel Idéal alya ou investisseur - appartement 4 pièces à ashdod

Quartier résidentiel Idéal alya ou investisseur - appartement 4 pièces à ashdod

Ashdod, Israël
depuis
$909,220
;
6
Laisser une demande
ID: 36393
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Shevet Zevulun, 4

À propos du complexe

Appartement 4 pièces à Ashdod "Youd Bet", dans un petit immeuble de 5 étages au calme, mais à 2 pas de toutes commodités. Très bien entretenu, salle de bain refaite récemment, mirpeset, climatisation, parking privé, ascenseur.

Localisation sur la carte

Ashdod, Israël
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bonnes orientations, vue sur la mer
Hadera, Israël
depuis
$2,29M
Quartier résidentiel Produit rare, appartement 5 pièces a ashdod proche mer
Ashdod, Israël
depuis
$1,35M
Quartier résidentiel Exclusivité – rue tchernichovsky, projet bezalel quartier shenkin
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,23M
Quartier résidentiel Tel aviv au pied de la mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,09M
Quartier résidentiel À vendre - appartement 3 piÈces au cŒur de neve tzedek
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,20M
Vous regardez
Quartier résidentiel Idéal alya ou investisseur - appartement 4 pièces à ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$909,220
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Proche de la mer
Quartier résidentiel Proche de la mer
Quartier résidentiel Proche de la mer
Quartier résidentiel Proche de la mer
Quartier résidentiel Proche de la mer
Ascalon, Israël
depuis
$571,220
Bel appartement 4 pièces proche de la mer avec vue mer dégagée
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet neuf kiryat hayovel jérusalem 4 pièces 94m2 et 104m2
Quartier résidentiel Projet neuf kiryat hayovel jérusalem 4 pièces 94m2 et 104m2
Quartier résidentiel Projet neuf kiryat hayovel jérusalem 4 pièces 94m2 et 104m2
Quartier résidentiel Projet neuf kiryat hayovel jérusalem 4 pièces 94m2 et 104m2
Quartier résidentiel Projet neuf kiryat hayovel jérusalem 4 pièces 94m2 et 104m2
Quartier résidentiel Projet neuf kiryat hayovel jérusalem 4 pièces 94m2 et 104m2
Quartier résidentiel Projet neuf kiryat hayovel jérusalem 4 pièces 94m2 et 104m2
Jérusalem, Israël
depuis
$1,15M
Projet neuf Kiryat Hayovel Jérusalem 4 pièces 94m2 et 104m2 Nouveau projet à Kiryat Hayovel, composé de 2 immeubles de 20 étages et 2 de 9 étages Livrable décembre 2026 Les espaces publics existants seront développés et réaménagés en espaces verts avec de nouveaux et larges trottoirs. Un no…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Netanya projet neuf centre ville
Quartier résidentiel Netanya projet neuf centre ville
Quartier résidentiel Netanya projet neuf centre ville
Quartier résidentiel Netanya projet neuf centre ville
Quartier résidentiel Netanya projet neuf centre ville
Afficher tout Quartier résidentiel Netanya projet neuf centre ville
Quartier résidentiel Netanya projet neuf centre ville
Netanya, Israël
depuis
$3,01M
Projet Zangville — Netanya Nouveau programme en prévente au cœur du centre-ville Mardochée Khayat a le plaisir de vous présenter un projet exclusif idéalement situé dans le centre-ville de Netanya, sur la très calme et recherchée Rue Zangville. Ce quartier bénéficie de tous les avantages …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller