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Quartier résidentiel Villa exceptionnelle

Jérusalem, Israël
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Quartier résidentiel Villa exceptionnelle
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ID: 36411
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Superbe villa au centre de Givat Hambatar, 350 m² construits, 400 m² de terrain, immense cour, 60 m² de parking, balcons et plus

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Jérusalem, Israël
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