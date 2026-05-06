  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Résidence services seniors haut de gamme à har homa - jerusalem immobilier 026786595

Quartier résidentiel Résidence services seniors haut de gamme à har homa - jerusalem immobilier 026786595

Jérusalem, Israël
depuis
$1,52M
;
12
Laisser une demande
ID: 36071
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Vivez en toute sécurité, en toute liberté, dans un cadre chaleureux et élégant. Cette résidence services seniors a été pensée pour celles et ceux qui souhaitent conserver une autonomie totale, tout en bénéficiant d’un environnement sécurisé, convivial et haut de gamme. Sécurité absolue – Sérénité au quotidien Sécurité 24h/24 et 7j/7 avec gardien permanent Accès contrôlé et environnement résidentiel calme Un cadre rassurant pour vous et vos proches, sans compromis sur votre indépendance Une vraie vie de voisinage, conviviale et chaleureuse Lobby luxueux, lieu de rencontres et d’échanges Synagogue au sein de la résidence, favorisant le lien communautaire Résidence à taille humaine, idéale pour créer des relations tout en respectant l’intimité de chacun Une autonomie totale, chez vous, pour toujours Appartements privés de 2 à 5 pièces, avec balcon ou grande terrasse Bien inscrit au Tabou : vous êtes pleinement propriétaire de votre logement Aucune obligation de services : vous choisissez librement ce dont vous avez besoin, quand vous le souhaitez Des services à la carte, selon vos envies Restaurant Salle de sport Soins médicaux et services d’accompagnement ➡️ Vous restez indépendant, tout en ayant des solutions à portée de main Un emplacement idéal Commerces et facilités à proximité immédiate À seulement 20 minutes du centre de Jérusalem Charges de copropriété réduites, un avantage rare pour une résidence de ce standing La combinaison parfaite entre sécurité, convivialité, confort et liberté. Un lieu de vie pensé pour aujourd’hui, et pour l’avenir.

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Studio luxueux pour une personne
Jérusalem, Israël
depuis
$1,403
Quartier résidentiel Balcon sur la mer
Ashdod, Israël
depuis
$760,500
Quartier résidentiel Grand jardin
Jérusalem, Israël
depuis
$3,38M
Quartier résidentiel Holyland - beit vagan - jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,55M
Quartier résidentiel Duplex 5 pièces à ein sara, nahariya
Nahariya, Israël
depuis
$608,400
Vous regardez
Quartier résidentiel Résidence services seniors haut de gamme à har homa - jerusalem immobilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$1,52M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Projet résidentiel situé au cœur de tel aviv-yafo
Quartier résidentiel Projet résidentiel situé au cœur de tel aviv-yafo
Quartier résidentiel Projet résidentiel situé au cœur de tel aviv-yafo
Quartier résidentiel Projet résidentiel situé au cœur de tel aviv-yafo
Quartier résidentiel Projet résidentiel situé au cœur de tel aviv-yafo
Afficher tout Quartier résidentiel Projet résidentiel situé au cœur de tel aviv-yafo
Quartier résidentiel Projet résidentiel situé au cœur de tel aviv-yafo
Tel-Aviv, Israël
depuis
$868,660
Projet résidentiel situé au cœur de Yafo, dont l'emplacement stratégique le place près des attractions locales, comme les plages et les cafés, proche du tramway. Une grande cour intérieure de style européen, offrant un espace privé lumineux et convivial pour les résidents. Autour de laquell…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Un appartement familial lumineux à louer au cœur de mekor baruch- jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Un appartement familial lumineux à louer au cœur de mekor baruch- jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Un appartement familial lumineux à louer au cœur de mekor baruch- jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Un appartement familial lumineux à louer au cœur de mekor baruch- jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Un appartement familial lumineux à louer au cœur de mekor baruch- jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Un appartement familial lumineux à louer au cœur de mekor baruch- jerusalem immobilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$4,732
Au cœur du quartier recherché de Mekor Baruch à Jérusalem, cet appartement spacieux de 110 m² offre un cadre de vie confortable et paisible, idéal pour une famille. Situé au 3ᵉ étage avec ascenseur, il bénéficie d’une belle luminosité et d’une atmosphère calme. L’appartement se compose de 5…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Rare : appartement 2 pièces neuf a ashdod
Quartier résidentiel Rare : appartement 2 pièces neuf a ashdod
Quartier résidentiel Rare : appartement 2 pièces neuf a ashdod
Quartier résidentiel Rare : appartement 2 pièces neuf a ashdod
Quartier résidentiel Rare : appartement 2 pièces neuf a ashdod
Afficher tout Quartier résidentiel Rare : appartement 2 pièces neuf a ashdod
Quartier résidentiel Rare : appartement 2 pièces neuf a ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$672,620
La perle rare : appartement 2 pièces neuf a Ashdod "Calaniot" en livraison immédiate avec climatisation, parking, cave
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller