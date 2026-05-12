Quartier résidentiel Projet neuf hadera

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HADERA
Une nouvelle génération de résidence
Un nouveau quartier résidentiel moderne au cœur de Hadera, entre la forêt et la mer Méditerranée.
✔ 13 tours élégantes (16 à 36 étages)
✔ 1 452 appartements haut standing
✔ Parc privé et promenade verte
✔ Commerces et services au pied des immeubles
✔ À deux pas de la gare Hadera Ouest
✔ Accès rapide aux axes 2 et 4
✔ Proche du futur pôle technologique Energy Park
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Des appartements pour tous les projets
• 2 pièces idéales investisseurs
• 3, 4 et 5 pièces familiaux
• Penthouses avec vue mer ou forêt
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Pourquoi investir à Hadera ?
Ville en pleine transformation
Emplacement stratégique entre nature et centre du pays
Fort potentiel de valorisation
Localisation sur la carte
Hadera, Israël
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Loisirs
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