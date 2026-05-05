  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Bat Yam
  4. Quartier résidentiel Nouveau programme d'appartements neufs a bat yam

Quartier résidentiel Nouveau programme d'appartements neufs a bat yam

Bat Yam, Israël
depuis
$912,600
;
13
Laisser une demande
ID: 36323
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam
  • Adresse
    HaRav Uziel, 37

À propos du complexe

BAT YAM À propos du projet Situé au cœur de Bat Yam, dans un environnement résidentiel calme et rénové, Cette résidence propose une expérience de vie moderne, confortable et raffinée. Conçu pour répondre aux attentes des jeunes familles comme des investisseurs, le projet se distingue par son architecture contemporaine, alliant design élégant et fonctionnalité. L’immeuble comprend 9 étages et 38 appartements de 2 à 4 pièces, ainsi que de spacieux penthouses offrant une vue dégagée et une finition haut de gamme. Chaque logement bénéficie d’un balcon privé, d’un espace de stationnement et d’un aménagement intérieur soigné, pensé dans les moindres détails. Un cadre de vie idéal Daniel Art Bat Yam allie harmonieusement vie urbaine et qualité de vie. Le projet bénéficie d’un emplacement central, à proximité immédiate de la mer, des principaux axes de transport, des centres commerciaux, des écoles et des espaces de loisirs. Les résidents profitent ainsi d’un quotidien pratique, agréable et inspirant, au sein d’un quartier en plein développement.

Localisation sur la carte

Bat Yam, Israël
Soins de santé
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Superbe duplex dizengoff ben gurion mamad et ascenseur
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,65M
Quartier résidentiel Résidence aquarelle ganei b
Eilat, Israël
depuis
$1,27M
Quartier résidentiel Appartements à vendre à tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,35M
Quartier résidentiel Penthouse d'exception proche boulevard ben gourion
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,64M
Quartier résidentiel Bord de mer
Ascalon, Israël
depuis
$1,06M
Vous regardez
Quartier résidentiel Nouveau programme d'appartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$912,600
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Sublime 4 pièces avec terrasse face à la mer
Quartier résidentiel Sublime 4 pièces avec terrasse face à la mer
Quartier résidentiel Sublime 4 pièces avec terrasse face à la mer
Quartier résidentiel Sublime 4 pièces avec terrasse face à la mer
Quartier résidentiel Sublime 4 pièces avec terrasse face à la mer
Afficher tout Quartier résidentiel Sublime 4 pièces avec terrasse face à la mer
Quartier résidentiel Sublime 4 pièces avec terrasse face à la mer
Bat Yam, Israël
depuis
$1,35M
Immeuble livré en 2017. Condo avec salle de sport, jardin et parking. 3 chambres à coucher + 2 salles de bain. 5 minutes à pied de la plage. Vue mer 180 degrés
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Appartement de 4 pièces 80m², kiryat hayovel, jérusalem
Quartier résidentiel Appartement de 4 pièces 80m², kiryat hayovel, jérusalem
Quartier résidentiel Appartement de 4 pièces 80m², kiryat hayovel, jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$777,400
Appartement de 4 pièces 80m², Kiryat Hayovel, Jérusalem 10ème étage, travaux à prévoir Séjour, salle à manger, 1 cuisine 3 chambres, 1 salle de bains, 1 douche, 2 WC Climatisation salon, doud shemesh, ballon eau chaude, radiateurs, volets roulants Porte blindée, ascenseur Prix : 2.300.000 sh
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Exclusivité – rue tchernichovsky, projet bezalel quartier shenkin
Quartier résidentiel Exclusivité – rue tchernichovsky, projet bezalel quartier shenkin
Quartier résidentiel Exclusivité – rue tchernichovsky, projet bezalel quartier shenkin
Quartier résidentiel Exclusivité – rue tchernichovsky, projet bezalel quartier shenkin
Quartier résidentiel Exclusivité – rue tchernichovsky, projet bezalel quartier shenkin
Afficher tout Quartier résidentiel Exclusivité – rue tchernichovsky, projet bezalel quartier shenkin
Quartier résidentiel Exclusivité – rue tchernichovsky, projet bezalel quartier shenkin
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,23M
Exclusivité – Rue Tchernichovsky, Projet Bezalel quartier shenkin Grand appartement 3 pièces, très lumineux Nord / Ouest Environ 87 m² + 9 m² de terrasse (une chambre côté intérieur de l’immeuble) Sécurité 24/7 Salle de sport Parking Cave Possibilité de mobilier complet L’appartement est …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller