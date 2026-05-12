Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bel appartement, clair, haut standing, neuf, projet de qualité

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Mardochee Khayat vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle de Netanya .
Le projet est situé dans le nouveau quartier appeler Ir Yamim à Hadasha en face d ir Yamim
Notre résidence offre un emplacement idéal à proximité du canyon Ir Yamim, de la magnifique plage de Poleg, des écoles renommées et de la grande synagogue de Poleg .
Caractéristiques du projet
Les prestigieuse tour résidentielle sera entourée de jardins et de sont parc de jeux privé à la résidence
Le projet Yuvalim respect toutes les normes écologiques et économiques
Un magnifique lobby d’une belle hauteur
Celui ci présentera un poste de garde et une décoration réalisée par un désigner
4 ascenseurs luxueux ultra rapides et moderne
Dans le complexe Yuvalim , vous profiterez d'installations de remise en forme, de jardin bien entretenu, des espaces de détente.
Le projet est accompagné d une Garantie
Caractéristiques de l’appartement
Appartement de 3 pièces d’une surface de
80 m2 plus une terrasse de 11m2
Appartement de 4 pièces d’une surface de
106m2 plus une terrasse de 12m2
Appartement de 5 pièces d’une surface de
118/132 m2 plus une terrasse de 15m2
Prestation intérieur très luxueux
Carrelage granit porcelaine 80/80
Carrelage granit porcelaine dans les chambres ou parquet au choix.
Terrasse choix carrelage, parquet ou teck
Climatisation centralisée.
Portes Interieur de haute qualité
Choix de cuisine, parmi les meilleures sociétés du marché,plan de travail en marbre
Carrelage des salles de bains.
Toilettes suspendus
Préparation home cinéma
Stores électriques dans toutes la maison
Robinetterie mitigeur de qualité
Appartement vendu avec place de parking
Localisation sur la carte
Netanya, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs
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