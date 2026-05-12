  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Netanya
  4. Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bel appartement, clair, haut standing, neuf, projet de qualité

Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bel appartement, clair, haut standing, neuf, projet de qualité

Netanya, Israël
depuis
$2,70M
;
3
Laisser une demande
ID: 36557
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 12/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya
  • Adresse
    Tchernichovsky, 12

À propos du complexe

Mardochee Khayat vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle de Netanya . Le projet est situé dans le nouveau quartier appeler Ir Yamim à Hadasha en face d ir Yamim Notre résidence offre un emplacement idéal à proximité du canyon Ir Yamim, de la magnifique plage de Poleg, des écoles renommées et de la grande synagogue de Poleg . Caractéristiques du projet Les prestigieuse tour résidentielle sera entourée de jardins et de sont parc de jeux privé à la résidence Le projet Yuvalim respect toutes les normes écologiques et économiques Un magnifique lobby d’une belle hauteur Celui ci présentera un poste de garde et une décoration réalisée par un désigner 4 ascenseurs luxueux ultra rapides et moderne Dans le complexe Yuvalim , vous profiterez d'installations de remise en forme, de jardin bien entretenu, des espaces de détente. Le projet est accompagné d une Garantie Caractéristiques de l’appartement Appartement de 3 pièces d’une surface de 80 m2 plus une terrasse de 11m2 Appartement de 4 pièces d’une surface de 106m2 plus une terrasse de 12m2 Appartement de 5 pièces d’une surface de 118/132 m2 plus une terrasse de 15m2 Prestation intérieur très luxueux Carrelage granit porcelaine 80/80 Carrelage granit porcelaine dans les chambres ou parquet au choix. Terrasse choix carrelage, parquet ou teck Climatisation centralisée. Portes Interieur de haute qualité Choix de cuisine, parmi les meilleures sociétés du marché,plan de travail en marbre Carrelage des salles de bains. Toilettes suspendus Préparation home cinéma Stores électriques dans toutes la maison Robinetterie mitigeur de qualité Appartement vendu avec place de parking

Localisation sur la carte

Netanya, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Superbe penthouse entre le parc et la mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$19,50M
Quartier résidentiel Projet neuf à hadera
Hadera, Israël
depuis
$2,70M
Quartier résidentiel Grand jardin
Jérusalem, Israël
depuis
$3,44M
Quartier résidentiel Superbe duplex avec 45m² de toit en plein cœur de tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$6,35M
Quartier résidentiel Spacieux
Jérusalem, Israël
depuis
$2,24M
Vous regardez
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bel appartement, clair, haut standing, neuf, projet de qualité
Netanya, Israël
depuis
$2,70M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bon emplacement, dans un immeuble neuf, neuf
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bon emplacement, dans un immeuble neuf, neuf
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bon emplacement, dans un immeuble neuf, neuf
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bon emplacement, dans un immeuble neuf, neuf
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bon emplacement, dans un immeuble neuf, neuf
Afficher tout Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bon emplacement, dans un immeuble neuf, neuf
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bon emplacement, dans un immeuble neuf, neuf
Netanya, Israël
depuis
$1,18M
Mardoche khayat vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle de Netanya . Projet Ussishkine 12 est un immeuble boutique Stratégiquement situé à 3 minutes à pied du célèbre kikar et 4 minute de la plage Dans une des rue les plus convoitée de la ville Caractéristiques du projet …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pièces jérusalem
Quartier résidentiel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pièces jérusalem
Quartier résidentiel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pièces jérusalem
Quartier résidentiel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pièces jérusalem
Quartier résidentiel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pièces jérusalem
Quartier résidentiel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pièces jérusalem
Quartier résidentiel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pièces jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,44M
Projet neuf de 4 immeubles de 10 et 12 étages avec des appartements du 3 au 6 pièces. Situé dans le quartier de Katamonim, proche de Katamon Hayeshana, 5 minutes à pied de la rue Rachel Imenou, proche des cafés et restaurants de la rue Emek Refaim, à 5 mn à pied du centre-ville, et d'établis…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Magnifique 5 pièces + balcon, ascenseur/parking
Quartier résidentiel Magnifique 5 pièces + balcon, ascenseur/parking
Quartier résidentiel Magnifique 5 pièces + balcon, ascenseur/parking
Quartier résidentiel Magnifique 5 pièces + balcon, ascenseur/parking
Quartier résidentiel Magnifique 5 pièces + balcon, ascenseur/parking
Afficher tout Quartier résidentiel Magnifique 5 pièces + balcon, ascenseur/parking
Quartier résidentiel Magnifique 5 pièces + balcon, ascenseur/parking
Tel-Aviv, Israël
Prix ​​sur demande
Immeuble moderne proche du parc Hayarkon 108m² + 10m² de balcon 5 pièces haut de gamme entièrement meublées Ascenseur / parking / mamad
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller